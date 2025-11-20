Descarta Pemex toma clandestina en la colonia Observatorio

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó mediante comunicado que personal especializado atendió y descartó la existencia de una toma clandestina del túnel que se construía en dirección al poliducto Azcapotzalco-Barranca del Muerto.

Ayer, derivado de un reporte ciudadano sobre presencia de olor a combustible, personal de Pemex y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del gobierno de la ciudad acudieron al domicilio de Gobernador M. González Calderón 74, en la colonia Observatorio de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La SGIRPC informó también ayer mediante su cuenta en X, que “se localizaron 2 túneles a 6 metros de profundidad donde se presume una toma ilegal de hidrocarburo conectada a un ducto”.

Sin embargo, “hoy en trabajo coordinado con la SGIRPC de la Ciudad de México se realizó un barrido con equipo especial para diagnosticar la integridad de la instalación y se determinó que el ducto no fue afectado, por lo que no se encontró evidencia física de una toma clandestina”, refirió Pemex.

La paraestatal añadió que técnicos especializados continuarán con las acciones preventivas en la zona y otorgarán todo el apoyo que requieran las autoridades.

Pemex agregó en comunicado, que a diario se realizan acciones estratégicas que permitan garantizar la operación confiable de sus sistemas de transporte por ductos.

Además exhortó a la población a prevenir este tipo de ilícitos y denunciar de forma segura y anónima, las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del teléfono 800 228 9660 y al correo vigilante@pemex.com.

