Marcha de la Generación Z: Suman unos 150 participantes; así se vive la movilización

La marcha de la Generación Z convocada para este 20 de noviembre comenzó cerca de las 11 horas saliendo desde Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo de la Ciudad de México.

De acuerdo con datos preliminares no más de 150 personas forman el contingente de esta movilización.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, paramédicos, además de al menos 15 trabajadores de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH) y alrededor de una docena y media de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encuentran en el sitio para resguardar a los manifestantes.

12:00 horas

El contingente de la autodenominada Generación Z llegó a la barricada organizada por los policías preventivos y ubicada en la Glorieta de las Mujeres que Luchan por dónde va a pasar el 105 Desfile Cívico Militar por la Revolución Mexicana.

Reportan que se llegó al acuerdo de que, una vez culminado el Desfile, elementos les permitirán el libre paso.

▶️#VIDEO | Al momento el contingente de la autodenominada Generación Z, llegó a la barricada organizada por los policías preventivos y ubicada en la Glorieta de las Mujeres que Luchan por dónde va a pasar el 105 Desfile Cívico Militar por la Revolución Mexicana.



📹:… pic.twitter.com/3d5dvHhkkm — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 20, 2025

11:05 horas

Con la salida de la marcha y mientras avanzan por Paseo de la Reforma, al momento no se observan enfrentamientos ni destrozos, así como tampoco se observa la presencia del llamado bloque negro.

▶️#VIDEO | ¡Aun sin destrozos ni bloque negro!



La marcha de la autodenominada Generación Z salió del Ángel de la Independencia alrededor de las 11:05 de la mañana y avanza sobre el Paseo de la Reforma con no más de 150 personas en el contingente, de acuerdo con autoridades.



Al… pic.twitter.com/a9sqMKWVoK — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 20, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT