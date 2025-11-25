Regresan 32 niñas y adolescentes a la Casa de las Mercedes; gobierno CDMX asegura condiciones de protección

El Gobierno de la Ciudad de México informó este 25 de noviembre que 32 niñas y adolescentes regresaron a la Casa de las Mercedes, en la colonia San Rafael, luego de que el albergue fuera intervenido por presuntas violaciones y explotación laboral cometidas por parte de su directora, María González Colimoro, y su hermano Aquiles, actualmente investigados por la Fiscalía capitalina.
Las menores forman parte del grupo de 82 niñas y adolescentes retiradas del albergue el pasado 29 de octubre durante un operativo en el que participaron diversas dependencias.
De acuerdo con autoridades, varias de ellas habían solicitado previamente regresar a las dos sedes de la Casa de las Mercedes, lo que se tomó en cuenta durante su acompañamiento institucional.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la prioridad de su administración es “resguardar los derechos de las niñas y el interés superior de la infancia”, y reiteró que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido dentro del recinto.
Araceli Damián González, titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), detalló que el regreso fue posible gracias a un acuerdo firmado entre el DIF-CDMX y el Patronato de la Casa de las Mercedes, con respaldo de la SEBIEN y de la Junta de Asistencia Privada.
Este acuerdo establece nuevas medidas de protección, entre ellas la remoción de la directora general y de dos direcciones operativas, así como la separación del personal involucrado en las indagatorias.
El gobierno capitalino destacó que especialistas del DIF-CDMX brindaron acompañamiento y asesoría a las menores durante todo el proceso, con el objetivo de garantizar su bienestar y asegurar que el retorno se realizara en condiciones seguras.
