Se renuevan 8 km de ciclopista en la alcaldía Magdalena Contreras, CDMX.

Hace ocho años el Alcalde Fernando Mercado Guaida inauguró la ciclopista en La Magdalena Contreras, espacio que inmediatamente se convirtió en un punto referente de la alcaldía, para muchos habitantes que diariamente utilizan esta ruta de 8 kilómetros de longitud, para rodar en sus bicis, correr o caminar con sus mascotas.

Pero el descuido y la falta de mantenimiento por parte de las anteriores administraciones provocaron el deterioro de este trazado que corre desde San Jerónimo y Avenida San Bernabé, hasta Gavillero.

Una de las primeras acciones de Fernando Mercado Guaida, fue brindar mayor seguridad a quienes diariamente utilizan la ciclopista. Para ello, se implementó un operativo permanente con 12 células de policías a bordo de sus bicicletas que recorren esta ruta para mantener vigilada esta zona de la alcaldía.

Ahora, además de tener más seguridad, la ciclopista tendrá un nuevo rostro. Los ocho kilómetros de longitud recibirán una nueva carpeta con material antiderrapante, para que los ciclistas que la utilizan tengan mayor seguridad al momento de rodar.

Hay excelentes noticias para quienes no cuentan con bicicleta, pues se construirán cuatro estaciones de Ecobici para que cualquier persona pueda “rentar” una bici y rodar en este divertido trazado que pasa por el Río Magdalena.

Se colocarán más de 500 luminarias para que todos los que utilizan esta pista lo hagan con más confianza, y para evitar que los motociclistas ingresen a la misma, se instalarán bolardos, 46 de ellos nuevos y 159 rehabilitados.

La obra de la ciclopista se divide en tres bloques: el tramo morado que va de Gavillero hasta el Río Ex Hacienda Eslava; el tramo verde, que abarca de la colonia Las Huertas, en San Nicolás Totolapan, hasta Avenida Luis Cabrera. Por último, el tramo azul desde Avenida San Bernabé hasta los límites con la Alcaldía Álvaro Obregón.

