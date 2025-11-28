Línea 2 del Metro CDMX opera con retrasos por humo, corte de energía

Este viernes 28 de noviembre, usuarias y usuarios de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) reportaron la presencia de humo en los pasillos de la estación Xola, lo que generó alarma y complicaciones en el servicio.

Autoridades del Metro informaron que se realizó un corte de energía en la Línea 2 ante un “probable objeto metálico en las vías”, lo que derivó en maniobras de seguridad y en la ralentización de la circulación de trenes.

Este incidente se sumó a otra causa de demoras: a primera hora de la mañana, un perrito ingresó a las vías de la Línea 2, lo que obligó a personal del Metro a intervenir para rescatar al animal, suspendiendo o enlenteciendo el servicio en varias estaciones.

Debido a ambos sucesos —humo en Xola y el rescate del animal— muchos trenes tardaron más de lo habitual en pasar, y los tiempos de espera se dispararon.

Mientras el Metro reportó inicialmente demoras de 4 a 6 minutos, usuarios denunciaron esperas de hasta 45 minutos para avanzar apenas cuatro estaciones.

En redes sociales no faltaron críticas: pasajeros expresaron su frustración por los constantes paros, el hacinamiento en andenes y vagones, y la incertidumbre sobre cuándo se restablecería el servicio normal.

El STC Metro pidió a los usuarios “resguardar sus pertenencias al ingresar al andén” y respetar la “línea de seguridad”, mientras trabajan para normalizar la circulación.

Por su parte, cientos de personas que utilizan la Línea 2 como su principal medio de transporte se han visto afectadas; muchas optaron por rutas alternas o salieron con tiempo extra ante la posibilidad de más demoras.

