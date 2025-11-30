Alcaldía Coyoacán realiza obras en inmediaciones del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

La Dirección General de Obras de Coyoacán sustituye banquetas e infraestructura peatonal en el Circuito Estadio Azteca.

Los trabajos en las inmediaciones del Estadio Banorte, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula y el pueblo de Santa Úrsula Coapa, continúan ahora con la sustitución de banquetas en la calle Circuito Estadio Azteca, así como la recuperación del espacio público.

Desde hace más de una semana comenzaron los trabajos de la Dirección General de Obras de la demarcación que comprenden la rehabilitación de la infraestructura peatonal que va desde calzada de Tlalpan, hasta avenida del Imán en el llamado hombro derecho o costado norte del estadio.

El alcalde Giovani Gutiérrez impulsa obras que buscan accesibilidad y seguridad vial cerca del recinto mundialista. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

“Este es uno de los proyectos de los trabajos que realizaremos con miras a la Copa del Mundo. No se trata de obras que sean temporales o coyunturales. El objetivo es llevar a cabo trabajos permanentes, obras que perduren y que sirvan para quienes vivan, visiten, trabajen o pasen por esta zona. La Copa del Mundo dura unas semanas; los trabajos que hacemos, son permanentes”, comentó el alcalde Giovani Gutiérrez.

Los trabajos que se llevan a cabo incluyen la sustitución de la guarnición por mil 640 metros, así como la colocación de banquetas con un espesor de 8 centímetros que cubren una superficie de cinco mil 621 metros.

Los criterios para la renovación de las banquetas consideran el criterio universal de accesibilidad, seguridad vial e inclusión con el objetivo de la mejora en la calidad de vida de quienes viven o visitarán la zona y se busca también proporcionar un espacio de uso exclusivamente peatonal y que brinde seguridad a los transeúntes.

De igual manera, con personal de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, de la Dirección de Gobierno, así como Recuperación del Espacio Público, también dio inicio el desmantelamiento de estructuras, objetos y bienes mostrencos que ocupaban espacios peatonales.

Personal de la Alcaldía Coyoacán retira estructuras metálicas instaladas de manera irregular en las inmediaciones del Estadio Banorte. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Para ello se dispuso de equipo y material para el retiro de estructuras metálicas que se encontraban sobre banquetas y superficie de rodamiento en establecimientos mercantiles alrededor del estadio Banorte.

Ninguno de estos lugares tenía permitido ocupar banquetas por lo que el personal de la demarcación acudió con esmeriles, seguetas, marros y demás equipo para el desmantelamiento, retiro de toldos y desarmado de piezas tubulares y barandales con las que ocupaban estas banquetas de manera irregular y también se retiraron las instalaciones eléctricas y equipo de iluminación con el que contaban las estructuras.

Los trabajos de desmantelamiento se realizaron en las inmediaciones de la calle San León y Circuito Estadio Azteca.

am