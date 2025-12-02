Christmas in the Park Six Flags: Esto son los precios del parque en navidad

Christmas in the Park llegó a Six Flags, y durante algunos días de diciembre y enero las personas que visiten el parque de diversiones podrán disfrutar de la magia navideña que inunda el ambiente.

Del 27 de diciembre del 2025 al 18 de enero del 2026 las personas podrán disfrutar de Christmas in the Park en Six Flags, ya que el parque de diversiones contará con millones de luces, más de 35 juegos mecánicos y de espectáculos navideños en vivo con personas, nieves y fuegos artificiales.

Durante la temporada de Christmas in the Park el parque de diversiones cuenta con estructuras llenas de luces, así como actividades que puede disfrutar toda la familia, e incluso una convivencia con Santa Claus.

Six Flags inaugura Christmas in the Park 2025. ı Foto: Six Flags México

Precios de Christmas in the Park de Six Flags

Six Flags informó que este 2025 el Christmas LIVE Parade está renovado, por lo que durante esta época las personas que asistan podrán disfrutar de este desfile temátivo navideño por la noche.

Además, durante de Christmas in the Park contarán con una variedad de platillos, bebidas y postres exclusivos de esta temporada, y también tendrán una nueva versión de Beyond Christmas llena de luces, fuegos artificiales y drones que darán un espectáculo.

El costo de admisión por día al parque va desde los 949 pesos, y en este se incluyen todos los juegos mecánicos, el encendido del parque, convivencia con personajes y el desfile navideño nocturno.

Christmas in the Park Six Flags precios ı Foto: Captura de pantalla

Pero Six Flags tamién cuenta con pases anuales que son válidos desde el día de compra hasta el 31 de diciembre del 2026, y estos están disponibles en tres modalidades distintas:

Silver Pass por mil 400 pesos

Gold Pass por mil 500 pesos

Prestige Pass por mil 999 pesos

El Gold y Prestige Pass incluyen visitas ilimitadas a Hurricane Harbor Oaxtepec, visitas ilimitadas a Six Flags México, acceso a los más de 40 parques Six Flags, acceso al programa de recompensas de socio, estacionamiento general gratis, descuentos en alimentos y mercancía seleccionados, precio especial en admisiones generales y un boleto gratis para Hurricane Harbor Oaxtepec

Six Flags precios del pase anual 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Además, el Prestige Pass adiciona dos Boletos Gratis para Hurricane Harbor Oaxtepec, estacionamiento Preferente y flash Pass de un acceso por visita en Six Flags México.

Durante Christmas in the Park de Six Flags podrás adquirir productor de temporada navideña en sus tiendas de regalo como sudaderas, gorros, playeras, tazas y vasos de edición especial que podrás adquirir y dar como regalos en tus fiestas o reuniones de la temporada.