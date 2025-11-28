Christmas in the Park 2025 en Six Flags: Fechas, shows nuevos, paquetes y TODO lo que debes saber

El parque temático Six Flags inauguró la edición 2025 de su tradicional evento Christmas in the Park, la instalación navideña que coloca en todas sus atracciones, junto con eventos y experiencias alusivas a esta época.

Este año, Six Flags anunció que Christmas in the Park celebra su edición más grande hasta la fecha, pues incluyó nueve espectáculos nuevos, así como mejoras en las experiencias navideñas que todos conocemos.

Desde el momento en que las puertas del parque se abren, cada calle, edificio y pueblo temático se transforma en un universo resplandeciente decorado con colores vibrantes, música festiva, millones de luces y actividades pensadas para todas las edades Six Flags, en un comunicado



¿Cuándo y qué días estará Christmas in the Park 2025 en Six Flags?

El evento Christmas in the Park, con decoraciones alusivas a la Navidad y espectáculos únicos en el parque de atracciones más grande de México, dura toda la temporada navideña para que nadie se quede sin disfrutar.

En 2025, Six Flags anunció que Christmas in the Park abrió sus puertas el 27 de noviembre y estará disponible hasta el 18 de enero de 2026. ¡Por lo que hay tiempo para disfrutar y celebrar una increíble Navidad!

¿Qué habrá en Christmas in the Park 2025 en Six Flags?

Si has ido a ediciones anteriores de Christmas in the Park, ya conoces esta experiencia: nieve, luces, autos alegóricos, villancicos y mucho más adorna Six Flags para sumarse a la fiebre por la época más feliz del año, la Navidad.

Sin embargo, este 2025, el parque prometió que la experiencia será diferente y mejorada para el disfrute de todas las familias.

Six Flags anunció que este año, 2025, se integrará el Pasaporte de Sabores, una tarjeta especial para que los visitantes elijan hasta seis platillos navideños de una extensa carta de sabores alusivos a la temporada.

También, se amplió la rampa Snow Race, la cual, aseguró el parque, será “más grande, más alta y aún más emocionante”.

Asimismo, se integrará nuevamente la Experiencia VIP Navideña, en la cual, además de acceso por fila rápida y otros beneficios para el parque, se incluirá una cena VIP con una selección especial de platillos tradicionales de la temporada.

Finalmente, Six Flags anunció que se preparan nueve espectáculos nuevos, que suman un total de más de seis horas de shows.

¿Cuáles son los nuevos espectáculos de Christmas in the Park en Six Flags?

Voces del Invierno : Un coro celestial recibe a los visitantes desde su llegada con melodías clásicas que anuncian la llegada de la Navidad y envuelven el parque en un ambiente lleno de armonía.

La Natividad : El icónico espectáculo regresa completamente renovado con proyecciones envolventes, música y actuaciones en vivo que narran la magia de una de las historias más importantes de la temporada

Entre Regalos y Travesuras : La Abuela Claus y sus duendes revelan, con humor y energía, cómo los regalos llegan a cada hogar. Un show lleno de sorpresas para niños y adultos.

El Taller Encantado : Un mago navideño enseña trucos fascinantes y comparte momentos entrañables junto a los personajes favoritos de la temporada.

Jingle Beats : Santa Claus, Rodolfo y sus duendes protagonizan un espectáculo dinámico que mezcla ritmos modernos e inspiración hip hop con la alegría navideña.

Christmas Country Band : Pueblo Vaquero cobra vida con música al estilo country que celebra el espíritu navideño al ritmo del viejo oeste.

Winter Jazz : La elegancia y calidez del jazz se fusionan con los colores y sonidos de la Navidad en un espectáculo vibrante.

Christmas LIVE Parade : El desfile más esperado del año regresa con todos los personajes favoritos, carros alegóricos iluminados y una novedad emocionante: una cantante en vivo que llenará el recorrido de magia y emoción.

Beyond Christmas: El espectáculo nocturno más impresionante de la temporada. Cantantes, violinistas, bailarines y pirotecnia se unen a un despliegue de cientos de drones sincronizados que iluminarán el cielo de Six Flags México como nunca antes.

