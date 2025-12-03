Van por recursos para separación de los residuos sólidos

Una servidora separa y pesa envases de PET, el 30 de noviembre.

La presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso de la Ciudad de México, Lizzette Salgado Viramontes, afirmó que en la revisión del paquete económico 2026 se buscará que la nueva medida para separar los residuos sólidos esté acompañada con el financiamiento necesario para su cumplimiento.

La legisladora explicó que es necesario que haya los recursos suficientes para mejorar la infraestructura y para que el personal de limpia de la ciudad tenga los insumos para operar de buena manera ante este nuevo cambio.

50 por ciento de los residuos desechados se pretende que sean aprovechados

“En la próxima discusión del paquete económico revisaremos justamente esta iniciativa que es buena, que vaya acompañada del financiamiento necesario para que se pueda lograr.

“Hay un gran reto en infraestructura, debemos buscar un sistema de responsabilidad con la industria, como opera en Chile o Alemania incluso”, dijo Salgado Viramontes en entrevista en Al Mediodía con Solórzano, en La Razón YouTube.

Esto, luego de que el pasado 30 de noviembre la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que el 1 de enero iniciará la nueva separación de residuos, la cual debe hacerse en tres categorías: orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables. Cada desecho tendrá días específicos para su recolección.

56 por ciento de los desechos generados en la Ciudad de México es orgánico

La medida es una actualización de las acciones que gobiernos anteriores han intentado llevar a cabo, sin éxito alguno. A ello se suma la poca participación ciudadana, ya que continúan los basureros clandestinos, por ejemplo.

Salgado Viramontes explicó que el objetivo de este nuevo sistema es el crear conciencia entre los capitalinos sobre la importancia de ésta, pues, aclaró, menos de 50 por ciento de los residuos son reciclados y menos de 30 por ciento de la población separa adecuadamente su basura.

“En la norma hemos hecho varios cambios y, sin embargo, no se logra el objetivo, necesitamos la colaboración tanto de la ciudadanía, también de trabajadores de limpia para que tengan los instrumentos, el equipo, los camiones necesarios para realizar esto y el Gobierno tiene que hacer su parte con la inversión del presupuesto público para hacer que esto se haga una realidad. El cambio climático ya lo tenemos encima”, mencionó.

El Dato: La separación, recolección, aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos en la Ciudad de México está establecida en la Norma Ambiental nadf-024-ambt-2013.

La funcionaria capitalina no descartó que puedan incluirse sanciones por el incumplimiento de esta medida, no obstante, reiteró en la necesidad de que haya más conciencia ciudadana y educación sobre el tema, principalmente, para niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente local, la capital generó en 2023 un estimado de 12 mil 454 toneladas de residuos sólidos urbanos cada día. Las alcaldías que más desechos producen son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.