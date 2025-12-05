Xochimilco y UNAM firman convenio para iniciar estudios de regularización

El acuerdo marca un punto de inflexión para el orden urbano en Xochimilco.

La Alcaldía Xochimilco concretó este jueves un acuerdo sin precedentes con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el que se dará inicio a los Estudios de Afectación Urbana y Ambiental en 61 asentamientos humanos irregulares del territorio.

La firma del convenio, realizada en el Instituto de Geografía de la UNAM, representa un paso decisivo hacia la regularización ordenada que podría beneficiar a más de 40 mil habitantes.

Durante el evento, la alcaldesa Circe Camacho Bastida aseguró que este día marca “un hecho histórico” para la demarcación, al asumir con seriedad y responsabilidad pública una deuda que, afirmó, fue postergada por décadas en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección ambiental.

“Por primera vez en Xochimilco se firma un convenio con la UNAM para iniciar estudios con rigor científico, acompañamiento técnico especializado y un enfoque de derechos humanos, sostenibilidad y justicia social”, expresó.

La alcaldesa destacó que su gobierno ha optado por ver los asentamientos irregulares con una perspectiva científica, técnica e integral, que armoniza el derecho a la vivienda con la protección del medio ambiente y el patrimonio natural de Xochimilco.

Reprochó que durante años estas zonas hayan sido tratadas únicamente como “botín político”, mientras la población permanecía sin soluciones reales.

La participación de la UNAM, garantiza que los diagnósticos que se realicen cuenten con metodología precisa y objetividad técnica.

Camacho Bastida agradeció al Instituto de Geografía por su disposición y acompañamiento en un proceso que, dijo, tendrá un impacto directo en la calidad de vida de miles de familias y en el futuro ambiental de toda la Ciudad de México.

“El convenio no es un trámite ni un acto administrativo más; es un punto de inflexión que reafirma nuestro compromiso de construir un territorio ordenado, ambientalmente responsable y socialmente justo”, afirmó.

Además, reiteró que en Xochimilco ninguna persona será desalojada y que este proceso se realizará con pleno respeto a la dignidad humana.

Finalmente, la alcaldesa hizo un llamado a la comunidad para continuar trabajando unida. “Las y los xochimilcas merecen certeza legal, orden y respeto. En Xochimilco nadie es irregular. Este es apenas el inicio de una nueva etapa para nuestro territorio”, concluyó.

