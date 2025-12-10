Así puedes activar la Tarjeta MI digital desde tu celular en CDMX

Tarjeta de Movilidad Digital: activa tu tarjeta MI desde el celular para entrar al Metro y Metrobús

La Ciudad de México dio un paso adelante en la modernización del transporte público al lanzar la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) en versión digital, una alternativa que permite a los usuarios ingresar al Metro, Metrobús y otros sistemas con solo acercar su teléfono celular al validador, sin necesidad de portar la tarjeta física.

La nueva función está disponible a través de la App CDMX, y ya comenzó a operar en diversas líneas y estaciones de transporte masivo.

¿Qué es la Tarjeta de Movilidad Digital?

Se trata de una versión virtual de la tarjeta MI tradicional, que se almacena directamente en el teléfono y funciona mediante tecnología NFC, la misma que se utiliza en pagos sin contacto.

El objetivo es agilizar la experiencia de viaje, reducir la necesidad de cargar tarjetas físicas y ofrecer una opción más práctica para quienes olvidan o extravían su tarjeta.

¿Cómo puedes activar la Tarjeta de Movilidad en tu celular?

La digitalización de la Tarjeta MI es un proceso rápido y totalmente gratuito:

Descarga la App CDMX desde la Play Store o AppGallery.

Inicia sesión con tu cuenta de Llave CDMX.

En el menú principal, selecciona Movilidad Integrada.

Da clic en “ Activar Tarjeta Digital MI”.

Acepta los permisos y verifica que tu teléfono tenga NFC.

Realiza una recarga mínima de $15 pesos desde la misma aplicación.

Acerca tu celular al validador para ingresar al transporte.

Una vez activada, podrás consultar saldo, historial y recargar cuando lo necesites, sin visitar máquinas o taquillas.

¿En qué transportes puedes usar tu tarjeta digital?

La versión móvil ya es compatible con:

Sistema de Transporte Colectivo Metro

Metrobús

Cablebús

Trolebús y Trolebús Elevado

Tren Ligero

Ecobici (integración progresiva)

El único sistema que aún no la admite es RTP, aunque autoridades capitalinas han adelantado que la integración se realizará próximamente.

¿Desaparece la tarjeta física?

Ambas versiones (física y digital) funcionaran, por lo que quienes no cuenten con un celular compatible podrán seguir usando su tarjeta tradicional sin cambios en la tarifa.

La digitalización de la Tarjeta MI forma parte del proceso de modernización del transporte público, que busca mejorar accesos, reducir filas y ofrecer herramientas más rápidas para los usuarios.

De acuerdo con autoridades de Movilidad, la adopción permitirá disminuir el uso de plástico, acelerar los ingresos en horas pico y facilitar el uso integrado entre distintos sistemas de transporte.

MSL