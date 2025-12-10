Vales Mercomuna 2026: cuándo podría abrir el registro y cómo prepararte

El programa MERCOMUNA se perfila para mantenerse en 2026 como uno de los apoyos sociales más importantes de la Ciudad de México.

Tras el repunte de beneficiarios durante 2025, miles de capitalinos están a la espera de conocer cuándo se abrirá el nuevo registro y cuáles serán los requisitos actualizados para acceder a los vales de consumo comunitario.

Aunque el Gobierno capitalino aún no existe una fecha exacta para la convocatoria 2026, diversas dependencias han confirmado que el programa continuará gracias a su impacto en la seguridad alimentaria y en la reactivación económica de mercados públicos, tienditas de barrio y pequeños comercios.

A continuación te presentamos lo que se sabe hasta ahora sobre el registro 2026 y el procedimiento para solicitar los vales.

PREVIVALE enfrenta críticas por presuntos vales falsos de MERCOMUNA 2025. ı Foto: Especial.

¿Cuándo abre el registro de MERCOMUNA 2026?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una fecha oficial de apertura para el nuevo registro. Sin embargo, con base en el comportamiento del programa en 2024 y 2025, se prevé que la convocatoria pueda activarse:

Entre el primer y segundo trimestre de 2026 , dependiendo del calendario de apoyos sociales de la Ciudad de México.

En etapas por alcaldía, lo que implica que no todas abrirán al mismo tiempo.

A través de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, que ha sido la encargada de gestionar los registros previos.

En años anteriores, los avisos oficiales se han publicado con una anticipación mínima de una semana a través de redes sociales, Gaceta Oficial y módulos de atención.

Clara Brugada arranca programa ‘Mercomuna’. ı Foto: Especial.

Apoyos de 335 mil beneficiarios previstos durante 2025 ı Foto: X @casagobizpb

¿Cómo registrarse a los vales Mercomuna 2026?

La convocatoria 2026 aún no se publica, el proceso del programa permite anticipar los pasos que deberán seguir los solicitantes:

Llenar el formato de registro que habilita la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana en línea o en módulos presenciales.

Subir o presentar documentos para verificación (identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio).

Esperar la validación de datos , una fase que puede tardar varias semanas debido a la alta demanda.

En caso de ser aceptado, recibir la carta-invitación, documento con el que se puede recoger el paquete de vales.

Acudir al punto indicado para la entrega y posteriormente usar los vales en comercios afiliados.

¿Cuáles son los requisitos?

Con base en las reglas de 2025, estos son los requisitos que probablemente se mantendrán:

Tener entre 19 y 55 años.

Vivir en la Ciudad de México .

Presentar identificación oficial vigente.

Contar con CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Una sola persona por hogar puede ser beneficiaria.

Las autoridades capitalinas recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales del Gobierno de la CDMX, especialmente durante los primeros meses de 2026. La apertura del registro suele anunciarse con poca anticipación, por lo que tener los documentos listos agiliza el proceso.

