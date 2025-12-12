Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX este 13 de diciembre

¡Abrígate! Prevén fríos y Alertas Naranja y Amarilla en CDMX.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó una Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 13 de diciembre de 2025 en la alcaldía Tlalpan.

Esta medida responde al descenso del termómetro que se espera en la zona sur de la capital mexicana durante esas horas.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 13/12/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/HXugiP46sT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 12, 2025

¿Cuándo y dónde se espera el frío más intenso?

Según el reporte oficial, las temperaturas podrían oscilar entre los 4 y 6 grados Celsius entre aproximadamente las 3:00 y las 8:00 de la mañana.

La SGIRPC destacó que, aunque se trata de un fenómeno habitual en esta temporada, el contraste térmico entre el día y la noche puede incrementar los padecimientos respiratorios.

Autoridades capitalinas recordaron que las zonas montañosas del sur, como Tlalpan y gran parte de Milpa Alta, suelen registrar temperaturas más bajas que el resto de la capital debido a su altitud y condiciones geográficas.

Recomendaciones para la población

La SGIRPC llamó a la población de las zonas afectadas a tomar medidas preventivas para evitar riesgos a la salud. Entre las principales recomendaciones emitidas se encuentran:

Usar varias capas de ropa , preferentemente de algodón o lana.

Cubrir nariz y boca al exponerse al aire frío para evitar irritación e infecciones respiratorias.

Evitar cambios bruscos de temperatura , especialmente al salir de lugares cerrados.

Ingerir frutas ricas en vitaminas A y C , así como mantenerse bien hidratado.

Proteger a mascotas, evitando dejarlas a la intemperie durante la madrugada.

Las autoridades también recomendaron estar atentas a futuros avisos del sistema de protección civil, pues el ambiente frío podría mantenerse en los próximos días debido a la llegada de nuevos frentes fríos.

🥶 En temporada de #frío, protégete de enfermedades respiratorias atendiendo las siguientes recomendaciones.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/laMJdU3MHX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 12, 2025

