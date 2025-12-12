CDMX pone en marcha el operativo ‘perrito peregrino’ por festejos del 12 de diciembre

Con motivo de la alta afluencia de peregrinos que acuden a la Basílica de Guadalupe por las celebraciones del 12 de diciembre, autoridades de la Ciudad de México pusieron en marcha el Operativo “Perrito Peregrino 2025”, una estrategia enfocada en la protección, atención y resguardo de perros que acompañan a los feligreses o que quedan en situación de abandono durante estas jornadas.

El operativo es coordinado por la Agencia de Atención Animal (AGATAN), en conjunto con autoridades locales, principalmente de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se ubica el recinto religioso.

De acuerdo con información oficial, las acciones se desarrollan del 8 al 13 de diciembre, cubriendo los días de mayor concentración de visitantes y el periodo posterior al evento principal.

Durante estos días, personal especializado realiza recorridos constantes en las inmediaciones de la Basílica y en las principales rutas de peregrinación, con el objetivo de identificar a perros que presenten signos de cansancio extremo, deshidratación, lesiones o que se encuentren sin acompañante responsable.

Entre las acciones confirmadas del operativo se encuentra la atención veterinaria básica y de primeros auxilios, la instalación de puntos de hidratación, así como el resguardo temporal de animales que se encuentran en riesgo.

Los perros que no son reclamados por sus dueños son trasladados a espacios habilitados por la alcaldía, donde reciben alimentación y cuidados mientras se determina su situación.

Autoridades capitalinas han señalado que, en años anteriores, se ha detectado que algunos animales son abandonados intencionalmente tras concluir las peregrinaciones, por lo que el operativo también tiene como finalidad prevenir el maltrato animal y fomentar la tenencia responsable.

En este contexto, se impulsa la búsqueda de hogares temporales o adopciones para los perros que no cuentan con un tutor identificado.

Además, la AGATAN ha informado que el operativo cuenta con el apoyo de voluntarios y asociaciones civiles, quienes colaboran en tareas de cuidado, traslado y difusión para promover la adopción de los animales rescatados.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no llevar mascotas a recorridos largos, especialmente si no cuentan con las condiciones físicas adecuadas, y a denunciar cualquier caso de abandono o maltrato.

El Operativo Perrito Peregrino 2025 forma parte de las acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar el bienestar animal durante eventos masivos y reducir los riesgos que enfrentan los perros en contextos de alta movilidad y concentración de personas.

