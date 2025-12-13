Desfile del Día del Policía 2025: fecha, horario, ruta, calles cerradas y alternativas viales en CDMX

Como ocurre desde hace cuatro años, las corporaciones que integran la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se alistan para participar en el Desfile del Día del Policía, evento que reconoce la labor de los elementos de seguridad de la Ciudad de México.
Aunque el Día Internacional del Policía se conmemora cada 2 de enero, desde 2021 se estableció que el desfile se realice el tercer domingo de diciembre. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota las autoridades no han emitido información oficial sobre la quinta edición del Desfile del Día del Policía.
¿Cuándo y a qué hora sería el Desfile del Día del Policía 2025?
De mantener su esquema como en ediciones anteriores, este 2025 el Desfile del Día del Policía se llevaría a cabo el domingo 21 de diciembre, entre las 08:30 y 09:00 horas.
CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE hoy 13 de diciembre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?
Aunque la ruta oficial aún no ha sido confirmada, en años anteriores el recorrido suele iniciar en el Hemiciclo a Juárez, desde donde los contingentes avanzan por algunas de las principales calles y avenidas del Centro Histórico y Paseo de la Reforma.
De repetirse el trayecto, según datos del Centro de Orientación Vial, podrían registrarse afectaciones viales en vialidades como:
- Avenida Juárez
- Avenida Morelos
- Paseo de la Reforma
- Eje 1 Poniente
- Balderas
- General Prim
- Ignacio Ramírez
- Lafragua
- Budapest
- París
Alternativas viales ante posibles cierres por el Desfile del Día del Policía 2025
Mientras se publica información oficial, y tomando como referencia años anteriores, automovilistas podrían considerar como vías alternas:
- Eje 1 Norte
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Circuito Interior
- Avenida Chapultepec
- Dr. Río de la Loza
Como en en ediciones pasadas, se espera que en el desfile también participe personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como otras corporaciones de atención a emergencias.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr