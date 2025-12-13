Desfile del Día del Policía 2025: fecha, horario, ruta, calles cerradas y alternativas viales en CDMX

Se acerca la quinta edición del Desfile del Día del Policía en la Ciudad de México.

Como ocurre desde hace cuatro años, las corporaciones que integran la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se alistan para participar en el Desfile del Día del Policía, evento que reconoce la labor de los elementos de seguridad de la Ciudad de México.

Aunque el Día Internacional del Policía se conmemora cada 2 de enero, desde 2021 se estableció que el desfile se realice el tercer domingo de diciembre. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota las autoridades no han emitido información oficial sobre la quinta edición del Desfile del Día del Policía.

¿Cuándo y a qué hora sería el Desfile del Día del Policía 2025?

De mantener su esquema como en ediciones anteriores, este 2025 el Desfile del Día del Policía se llevaría a cabo el domingo 21 de diciembre, entre las 08:30 y 09:00 horas.

Aunque la ruta oficial aún no ha sido confirmada, en años anteriores el recorrido suele iniciar en el Hemiciclo a Juárez, desde donde los contingentes avanzan por algunas de las principales calles y avenidas del Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

El Desfile del Día del Policía se lleva a cabo anualmente desde 2021. ı Foto: Cuartoscuro

De repetirse el trayecto, según datos del Centro de Orientación Vial, podrían registrarse afectaciones viales en vialidades como:

Avenida Juárez

Avenida Morelos

Paseo de la Reforma

Eje 1 Poniente

Balderas

General Prim

Ignacio Ramírez

Lafragua

Budapest

París

Alternativas viales ante posibles cierres por el Desfile del Día del Policía 2025

Mientras se publica información oficial, y tomando como referencia años anteriores, automovilistas podrían considerar como vías alternas:

Eje 1 Norte

Eje Central Lázaro Cárdenas

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Dr. Río de la Loza

Como en en ediciones pasadas, se espera que en el desfile también participe personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como otras corporaciones de atención a emergencias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr