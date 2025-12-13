La Magdalena Contreras logra un año de avance

Durante el primer año de gobierno, la Magdalena Contreras consolidó un modelo económico que integró al campo, al comercio local y a las familias trabajadoras.

En coordinación de los cuatro núcleos agrarios que forman parte de la alcaldía se fortalecieron a más de 700 productores y se atendieron 780 mil metros cuadrados de superficie agrícola; para el año que viene se construirá el Centro Rural y de Economía Circular que estará equipado con tractores, motocultores y otras herramientas agrícolas para préstamo.

“Queremos que las mismas herramientas las usemos todas y todos; así fortalecemos la tierra y cuidamos el bolsillo de la gente”, recordó el alcalde Fernando Mercado Guaida.

El Tip: El alcalde, Fernando Mercado, compartió en su mensaje tras un año de gobierno, que el crecimiento económico puede ser comunitario, sostenible y cercano a la gente.

El comercio local también se fortaleció; con el programa “Con permiso voy a abrir” se visitaron mil 764 negocios en 22 colonias, los cuales recibirán apoyos económicos, legales, de capacitación y de promoción.

Más de 2 mil 365 personas accedieron a orientación, créditos y capacitaciones por medio del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso). De igual forma, 562 comerciantes participaron en cursos para mejorar sus ventas y administración.

Se instaló el Consejo Económico, Social y Ambiental (CESA) que permitió coordinar a productores, núcleos agrarios y a las cinco mesas directivas de mercados públicos mediante tres sesiones de trabajo. Desde ahí se impulsó la campaña “Regresa a tu mercado” y se fortaleció la Red de Productores Contrerenses. El programa Ectágono ofreció capacitaciones en producción orgánica y comercialización sin intermediarios.

En materia de apoyos sociales, 500 mujeres emprendedoras recibieron un apoyo de 12 mil pesos y 100 mujeres en situación vulnerable obtuvieron apoyos en especie por hasta 30 mil pesos. Asimismo, se respaldó a cuatro núcleos agrarios, con recursos de hasta 1.5 millones de pesos por proyecto, beneficiando a más de 8 mil personas.