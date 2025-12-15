Diputados del PRI y Morena protagonizan conato de bronca en el Congreso de CDMX | VIDEO

Encontronazo entre los diputados Omar García Loria, del PRI, y Pedro Haces Lago, de Morena, en el Congreso de CDMX.

Durante la tensa sesión de este lunes en el Congreso de la Ciudad de México, los diputados Omar García Loria, del PRI, y Pedro Haces Lago, de Morena, se enfrascaron en una discusión que estuvo a punto de terminar en los golpes.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que García encara al morenista para impedirle subir a la tribuna , que había sido tomada por la bancada del PAN con la intención de frenar el desarrollo de la sesión en la que se discutiría la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (InfoCDMX).

Aunque Haces le dio la espalda para retirarse, el priista lo alcanzó y para recriminarle algo. No obstante, la tensión se elevó cuando García se acercó demasiado e invadió el espacio personal de Haces, quien terminó por empujarlo.

En ese momento intervienen otros legisladores para separar a los involucrados y calmar los ánimos, mientras, al fondo, se escucha al el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez, intentaba llamar al orden.

🥊 Así se enfrentaron diputado del PRI y Pedro Haces Lago



Los diputados de la oposición intentaron tomar la tribuna para evitar que continuara la sesión en la que se discutía la extinción del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, lo que generó jalones, golpes,… pic.twitter.com/iuAodA2Rxj — Político MX (@politicomx) December 16, 2025

El altercado ocurrió momentos antes de la bronca entre las diputadas Daniela Álvarez Camacho, del PAN, y Yuriri Ayala Zúñiga, de Morena, que intercambiaron codazos, golpes, empujones e incluso jaloneos de cabello detrás de la Mesa Directiva.

Para defender a su compañera de bancada se sumó a la riña la panista Claudia Pérez Romero, quien tiró violentamente del cabello a Ayala.

En respuesta, la diputada morenista hizo lo propio y sujetó al mismo tiempo el cabello de Daniela Álvarez con una mano, y el de Claudia Pérez con la otra.

En ese momento intervinieron las diputadas María del Rosario Morales Ramos, Martha Ávila Ventura para intentar separarlas, mientras Jesús Sesma buscaba liberar el agarre de la morenista.

Violencia entre diputados 😯



🔵 En redes sociales se dijo que la morenista @yuriri_ayala incurrió en agresiones contra la diputada @DanyAlvarezca 🥊



Daniela Álvarez intentó zafarse y cuando lo logró, la señora de #Morena la golpeó #Morena #YuririAyala pic.twitter.com/Yf9mYuiSd3 — ML Noticias (@mlnoticiasmx) December 15, 2025

Para detener el violento episodio se decretó un receso. Sin embargo, al reanudar la sesión se habían retirado del recinto legislativo las bancadas de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Morena aprovechó la ausencia de la oposición para aprobar, con 45 votos a favor, cero contra y cero abstenciones, la desaparición del InfoCDMX, con lo que la transparencia y la protección de datos personales quedará a cargo de un órgano desconcentrado sectorizado a la Secretaría de la Contraloría General, a cargo de Nasheli Ramírez Hernández.

