Alcaldía Álvaro Obregón realiza la primera jornada de búsqueda en barranca de Tarango.

La Alcaldía Álvaro Obregón realizó la primera jornada de búsqueda en la barranca de Tarango, como parte de su compromiso y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas.

En las labores participaron aproximadamente 130 personas, incluidos servidores públicos de la Dirección de Servicios Urbanos y la Jefatura de Oficina del Alcalde y la Unidad de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil de la Alcaldía Álvaro Obregón.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Guardia Nacional, Policía de Investigación, Heroico Cuerpo de Bomberos, Paramédicos del ERUM, integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR).

La jornada se realizó en el marco del Grupo de Búsqueda de Personas de la Alcaldía Álvaro Obregón, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, en estrecha colaboración con familias buscadoras.

Las labores de búsqueda se desarrollarán del 16 al 19 de diciembre de 2025, bajo protocolos interinstitucionales que priorizan la seguridad del personal participante, el respeto a los derechos humanos y la coordinación permanente entre autoridades y familias.

La Alcaldía Álvaro Obregón refrenda su compromiso de sumar esfuerzos institucionales, fortalecer la colaboración con las autoridades capitalinas y acompañar de manera solidaria a las familias que buscan a sus seres queridos.

JVR