CDMX recibirá 2026 con un concierto de música electrónica en Paseo de la Reforma

Ciudad de México recibirá el 2026 con un concierto de música electrónica en Paseo de la Reforma.

Ciudad de México se prepara para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 al ritmo de la música electrónica con la “fiesta más grande del mundo”, que tomará el Paseo de la Reforma.

Como parte de las celebraciones de fin de año, el próximo 31 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, diversos DJs se presentarán totalmente gratis en la avenida más emblemática del país, que se transformará en una monumental pista de baile para recibir el nuevo año.

Aunque la programación oficial se dará a conocer en los próximos días, las autoridades capitalinas anunciaron un programa de actividades navideñas en distintos puntos de la Ciudad de México.

¿Qué actividades navideñas habrá en el Zócalo?

En el Zócalo se instalarán tres árboles de nochebuenas monumentales, un nacimiento de grandes dimensiones, 14 esculturas con motivos navideños y un túnel de luz de 150 metros de largo por 20 de ancho.

Además, todos los días se llevarán a cabo pastorelas y funciones de cuentacuentos, y se montará un escenario principal para la presentación de 76 agrupaciones musicales y artistas, entre ellos:

Los Cardenales de Nuevo León : 22 de diciembre, 21:05 horas

Los Askis : 23 de diciembre, 21:05 horas

Las Víctimas del Doctor Cerebro : 30 de diciembre, 21:15 horas

Los Amantes de Lola : 2 de enero, 21:10 horas

Ana Tijoux: 4 de enero, 21:45 horas

En el Zócalo, la cita es a partir del sábado 20 de diciembre al domingo 4 de enero, de 10:00 a 23:00 horas . Las presentaciones musicales podrían cambiar a última hora.

Árboles de Navidad monumentales instalados el 2024 en el Zócalo. ı Foto: Gobierno de CDMX

Pastorelas, conciertos, posadas y más actividades en 15 alcaldías

Del 19 de diciembre al 6 de enero, la Ciudad de México también contará con actividades navideñas en 15 alcaldías, donde se instalarán nacimientos monumentales y se tendrán lugar pastorelas, espectáculos de danza y circo, así como conciertos.

Las sedes confirmadas son:

Álvaro Obregón: Parque Lineal Torres de Potrero

Azcapotzalco: Parque Calpulli

Benito Juárez: Parque Santiago Xicoténcatl

Coyoacán: Parque de la Consolación

Cuajimalpa: Deportivo Morelos

Gustavo A. Madero: Cancha Campos Revolución

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa: Parque Deportivo Las Torres

Magdalena Contreras: Deportivo Oyamel

Miguel Hidalgo: Parque Tacuba

Milpa Alta: Plaza de la Corregidora San Antonio Tecómitl

Tláhuac: Bosque de Tláhuac

Tlalpan: Deportivo Independencia

Venustiano Carranza: Parque Aguascalientes

Xochimilco: Deportivo San Gregorio Atlapulco

En las sedes enlistadas, del 19 al 23 de diciembre, en un horario de 16:00 a 18:00 horas , se llevarán a cabo 37 posadas comunitarias, con talleres, piñatas y presentaciones de teatro, cuentacuentos, danza y música.

