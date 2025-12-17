Coyoacán e Iztapalapa suman esfuerzos en servicios urbanos en zona de Canal Nacional.

Los alcaldes de Iztapalapa y Coyoacán, Aleida Alavez Ruiz y José Giovani Gutiérrez Aguilar, dieron el banderazo de salida a la Mega Jornada de Servicios Urbanos Coyoacán–Iztapalapa en la zona de Canal Nacional, punto de colindancia entre ambas demarcaciones, con el objetivo de dignificar el espacio público y con miras a los preparativos de la Ciudad de México rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Ambos alcaldes destacaron que esta es la primera ocasión en que los titulares de demarcaciones de distinto origen político, se suman en un trabajo conjunto sin distinciones de ninguna índole y con el objetivo primordial de emprender acciones que sirvan a la ciudadanía, por ello se decidió comenzar esta mega jornada en la zona limítrofe de ambas alcaldías, el ancestral Canal Nacional.

Alavez Ruiz destacó que resultado del trabajo coordinado y sostenido entre los equipos de ambas alcaldías, por primera vez se realiza este esfuerzo colaborativo en dicha vialidad que representa un polo de atracción para habitantes y visitantes, por lo que llamó a la corresponsabilidad ciudadana para mantenerlo en buenas condiciones.

En tanto, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, resaltó que el trabajo coordinado de dos alcaldías hermanas nos permite ofrecer entornos más seguros, agradables y dignos. Esta jornada refleja que, cuando sumamos esfuerzos, los resultados llegan.” La colaboración, añadió, es la clave del éxito.

En ese marco, ambas autoridades coincidieron en que Canal Nacional se consolidará como un espacio de encuentro, convivencia y atractivo turístico, ejemplo de coordinación institucional y participación comunitaria, y reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta por el bienestar de las y los habitantes de Iztapalapa y Coyoacán, reconociendo el respaldo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, hacia estas demarcaciones.

La alcaldesa Alavez Ruiz comentó que, como parte de los trabajos de recuperación y embellecimiento de la vialidad, se retiraron más de 27 toneladas de residuos, entre bienes mostrencos, llantas, basura y estructuras metálicas.

Además, se realizó la limpieza de coladeras y rejillas pluviales, barrido manual, recolección de ocho toneladas de residuos sólidos, así como el balizamiento de guarniciones, pasos peatonales, flechas y líneas; reparación de luminarias, y labor de clareo y jardinería.

“Nos merecemos espacios dignos, limpios, seguros y transitables. Queremos que esta zona sea una forma de recibir con hospitalidad a quienes visiten la ciudad, especialmente rumbo al Mundial 2026”, dijo la alcaldesa.

Ambos alcaldes anunciaron la realización de encuentros deportivos amistosos con la participación de niñas, niños, jóvenes y personas adultas, como parte de una estrategia para fomentar la convivencia, el deporte y el aprovechamiento del espacio público.

