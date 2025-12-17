Metro CDMX HOY: ¿qué pasó en la Línea 1? Usuarios reportan humo en estación La Merced | VIDEO

Usuarios reportaron la presencia de humo en la estación La Merced de la Línea 1 del Metro.

Al filo del cierre de operaciones del Metro de la Ciudad de México, la noche de este miércoles 17 de diciembre usuarios reportaron presencia de humo en la estación Merced de la Línea 1.

En videos difundidos en la red social X es posible observar a usuarios mientras desalojan un convoy desde las ventanas, para luego evacuar la estación, donde se observa una densa nube de humo blanco que, según el Sistema de Transporte Colectivo (STC), habría sido ocasionado por un corto circuito.

Aunque en diversas publicaciones se reportó una “explosión” alrededor de las 23:00 horas, el medio de trasporte explicó qué se realizó la revisión de un tren luego de detectar un corto circuito que habría sido ocasionado por un objeto metálico que cayó a la zona de vías.

No se reportan mayores complicaciones por el incidente y el Metro informó que el ya fue restablecido el servicio en la Línea 1 tras desalojar y retirar de circulación a la unidad afectada. El medio de transporte hizo una serie de recomendaciones a usuarios, entre ellas resguardar sus pertenencias al ingresar a los andenes y no rebasar la línea amarilla de seguridad.

“Al momento, la circulación de los trenes en la Línea 1 es continua. Más temprano se realizó la revisión de un tren, en la que se detectó un corto circuito, probablemente ocasionado por un objeto metálico. Tras el desalojo y el retiro de la unidad de circulación, el servicio opera con normalidad. Les recordamos resguardar sus pertenencias al ingresar al andén y respetar la línea amarilla de seguridad", dijo el STC en su cuenta de X.

