Clara Brugada reconoce baja sostenida de delitos en la Magdalena Contreras, CDMX

Durante la evaluación de seguridad encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se presentaron resultados positivos en materia de seguridad en la alcaldía La Magdalena Contreras, donde se registra una disminución sostenida en diversos delitos de alto impacto, con una tendencia a la baja que se prevé continúe.

El alcalde Fernando Mercado Guaida informó que, en el último cuatrimestre de 2025, se logró una reducción adicional en los índices delictivos en comparación con el año anterior, así como un incremento significativo en detenciones y remisiones, resultado del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno.

En la evaluación más reciente, el alcalde detalló que el homicidio doloso se redujo 16%; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron 18.18%; el robo de vehículo con violencia bajó 52.94%; el robo de vehículo sin violencia se redujo 17.54% y el robo a casa habitación con violencia descendió 57.14%.

Mercado Guaida subrayó que los pocos delitos que aún se registran en la demarcación son perseguidos y sancionados, y reafirmó que la alcaldía continuará en la ruta correcta del trabajo coordinado, alineada con la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta de la República y la jefa de Gobierno.

Por su parte, Clara Brugada señaló que “en La Magdalena Contreras se observa una reducción en delitos como homicidio, lesiones dolosas y robo de vehículos, los cuales mantienen una tendencia descendente”. Asimismo, reconoció el esfuerzo conjunto de las instituciones de seguridad y felicitó a las y los vecinos de la alcaldía, quienes —dijo— son los principales beneficiarios del trabajo coordinado entre gobierno, alcaldía y ciudadanía.

“Seguiremos fortaleciendo la estrategia de seguridad de manera coordinada, en beneficio de la población y de toda la ciudadanía”, afirmó la jefa de Gobierno, al reiterar el compromiso de su administración con la paz y la tranquilidad en la capital.

En el encuentro participaron integrantes del gabinete del Gobierno de la Ciudad de México como Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica y fuerzas federales, el alcalde Fernando Mercado Guaida y equipo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad de la demarcación.

La estrategia de seguridad encabezada por Clara Brugada para la Ciudad de México da continuidad al modelo implementado por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, basado en cuatro ejes: atención a las causas de la violencia, fortalecimiento y coordinación de la Guardia Nacional, impulso a la inteligencia e investigación, y coordinación permanente entre los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de consolidar una ciudad más segura para vivir.

