Queman 235 kg de droga almacenada desde 1970

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, incineró 335 kilos de narcóticos, de los cuales 235 corresponden a cinco mil 117 averiguaciones previas iniciadas desde 1970.

El órgano autónomo detalló que dicha droga estaba en resguardo desde hace más de 50 años, lo que ocasionó que algunos tuvieran “hongos nocivos”, por ello la necesidad de su eliminación.

De acuerdo con la Fiscalía, los otros 100 kilogramos de narcóticos incinerados corresponden a 599 investigaciones iniciadas en el presente año. En suma, es la destrucción más grande que la autoridad local ha hecho en su historia.

El Dato: La Fiscalía informó el 21 de noviembre sobre la detención de tres presuntos integrantes de Los Rodolfos y el aseguramiento de 385 dosis de droga.

“Se trata del proceso de destrucción de narcóticos más grande realizado por la Fiscalía, lo que permite terminar con un atraso de más de 50 años, equivalente a más de medio millón de dosis que dejan de representar un riesgo para la sociedad y para la salud, gracias a su adecuada incineración”, dijo la directora ejecutiva de Administración de Aseguramiento de Bienes del órgano, Jessica Irene Ríos Ortega.

La funcionaria mencionó que, a su llegada a la Fiscalía local, Bertha María Alcalde Luján, laboró para eliminar el rezago histórico que había en la eliminación de narcóticos.

31.5 por ciento aumentaron las indagatorias por narcomenudeo respecto a 2024

El lunes, en el Informe Mensual de Seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que del 5 de octubre de 2024 hasta el 30 de noviembre del presente año las autoridades han asegurado 861 kilogramos, 72 mil 732 dosis y dos mil 190 bolsas a granel de marihuana.

En lo que respecta a la cocaína, el funcionario precisó que el aseguramiento ha sido de 159 kilogramos, 86 mil 539 dosis y mil 366 bolsas a granel de este narcótico.

Vázquez Camacho resaltó más logros de la actual administración frente al crimen organizado, pues, dijo, han sido detenidos 875 presuntos criminales, entre ellos líderes e integrantes de grupos delictivos. La lista también la integran distribuidores de droga, extorsionadores y otros delincuentes.

45 objetivos prioritarios han detenido las autoridades capitalinas en un año

“La atención a las causas, como mencionó la Jefa de Gobierno (Clara Brugada Molina), es parte central de la estrategia de seguridad”, dijo el secretario.

Esta estrategia de seguridad ha permitido hacer frente a los distintos grupos criminales que operan en la capital, ya que en el periodo reportado las autoridades han desarticulado 35 células criminales, de ellas tres eran de la Unión Tepito, dos de la Fuerza Anti-Unión y dos más del Cártel de Tláhuac.

Estos grupos criminales se disputan distintas zonas de la ciudad para control y manejo del trasiego de droga, así como para cometer otros ilícitos.

“El 19 de noviembre fueron detenidos Jair Antonio ‘N’ alias Golden Raptor, principal operador del grupo delictivo identificado como Los Rodolfos, y dos de sus colaboradores: José ‘N’ e Isaír ‘N’, dedicados al narcomenudeo, tala ilegal, homicidio, extorsión y despojo de predios”, mencionó Vázquez Camacho.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre del presente año la Fiscalía capitalina abrió cinco mil 266 carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo.

Las indagatorias iniciadas por la autoridad capitalina este año representan un aumento de 31.5 por ciento respecto a las registradas durante el mismo periodo de 2024.