Aumentan los recorridos del Trolebús

Usuaria de la Ruta 10, que va de Constitución de 1917 a Santa Marta, intenta abordar un Trolebús, en junio.

La Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), coloca al Trolebús como el sistema de transporte que más incrementó la cantidad de kilómetros recorridos en octubre de 2025 en comparación con el mismo mes del año pasado, al registrar un aumento superior a 51 por ciento.

Este crecimiento se explica, en parte, por la entrada en operación de la Línea 13 en junio de este año, que corre de Constitución de 1917 a Mixcoac.

Esta ruta tiene una longitud de 29.9 kilómetros, cuenta con 41 paradas y dos terminales, opera con alrededor de 46 unidades y atraviesa las alcaldías Iztapalapa, Coyoacán y Benito Juárez, lo que amplió de manera significativa la cobertura y operación del sistema.

El Tip: El pasado 29 de octubre la Línea 10 del Trolebús Elevado celebró su tercer aniversario y en el cual ha llevado a cabo 94 millones de viajes. Comenzó a operar en 2022.

También podría deberse a que en 2025, también entró en operación la totalidad de la Línea 10 que va de Constitución de 1917 a Santa Marta y también la Línea 11 que parte de Santa Marta y llega hasta Chalco, conectando así a la Ciudad de México con el Estado de México.

La misma encuesta refleja que el Tren Ligero fue el transporte que menos pasajeros transportó en octubre de 2025 contra el mismo mes del 2024, disminuyó 15.1 por ciento en este rubro.

En octubre de este año, el Tren Ligero movió a 2.7 millones de usuarios, mientras que en octubre de 2024 transportó a 3.2 millones.

150 mil personas usuarias registró la Línea 10 del Trolebús el 14 de agosto, lo cual fue un récord

Se debe a que varias de sus estaciones están experimentando renovaciones para recibir el doble de pasajeros para el Mundial de Futbol 2026, que será en junio y julio del próximo año.

Por lo que en esperiodo, el Tren Ligero que va de Xochimilco a Tasqueña podría mover a cerca de 6.4 millones de pasajeros, si se toma en cuenta el conteo de pasajeros de 2024.

Caso contrario al Metro que fue el transporte público que más personas movió en la Zona Metropolitana del Valle de México con un total de 115.6 millones.