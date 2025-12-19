Metro CDMX: ¿Qué líneas presentan retrasos HOY 19 de diciembre?

Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Metro CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este viernes 19 de diciembre, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

Estaciones del Metro CDMX con retrasos HOY 19 de diciembre

El Metro de la Ciudad de México presentó retrasos y afectaciones en diversas líneas por la mañana de este viernes 19 de diciembre, lo que afectó los traslados de los usuarios.

Particularmente, se registraron fallas en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, donde, acusaron usuarios, se registraron aglomeraciones y tiempos de espera de más de 15 minutos.

La línea 3 parada, ya se está haciendo costumbre más de 15 minutos en Zapata — sandra (@sandra23040174) December 19, 2025

A propósito, el Metro CDMX informó que “se envían unidades vacías” a las estaciones afectadas, con el objetivo de agilizar la circulación.

“Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, escribió el sistema de transporte.

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 19, 2025

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY viernes 19 de diciembre?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

No es necesario que los usuarios busquen rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Buen día. La estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y ofreciendo servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 19, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am