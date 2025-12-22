‘El Torito’ alista menú para Nochebuena y Año Nuevo: esto darán de cenar el 24 y 31 de diciembre

SSC anuncia el menú en "El Torito" para Nochebuena y Año Nuevo.

Las personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol en la Ciudad de México no se quedarán sin celebrar los días 24 y 31 de diciembre, pues recibirán una cena especial en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como “El Torito”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Como parte de la tradición decembrina, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario alistó menús especiales para Nochebuena y Año Nuevo, dirigidos a quienes infrinjan el artículo 50 del Reglamento de Tránsito y disposiciones de la Ley de Cultura Cívica.

Para la cena del 24 de diciembre, las personas detenidas podrán cenar:

Pasta a la crema con jamón y piña

Pavo en salsa de mango con habanero, acompañado de papas con queso y crema

Ensalada de manzana con crema, pasas y nueces como postre

Ponche elaborado con frutas de temporada

Mientras que para la noche del 31 de diciembre,, el menú incluirá:

Sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos

Pavo en salsa de arándanos con chipotle, ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil

Ensalada de manzana como postre

Ponche

¿Cuáles son las sanciones por conducir bajo efectos del alcohol en la CDMX?

La SSC reiteró el llamado a la ciudadanía y a quienes visitan la capital mexicana a evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas, con el fin de prevenir accidentes y sanciones administrativas.

Recordó que el artículo 50 del Reglamento de Tránsito prohíbe manejar vehículos motorizados cuando se supera el nivel de alcohol permitido en la sangre, así como hacerlo bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

Según la normativa, serán trasladados a “El Torito” conductores de vehículos particulares que superen los 0.8 gramos por litro de alcohol en la sangre, o los 0.4 miligramos por litro durante la prueba de alcoholemia, conocida como Alcoholímetro.

Además del traslado, las sanciones incluyen arresto inconmutable de entre 20 y 36 horas, penalización de seis puntos a la licencia de conducir y el vehículo es remitido al depósito vehicular, o corralón.

