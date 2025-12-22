Horarios del Metro y Metrobús en CDMX: así operarán el 24 y 25 de diciembre por Navidad

Metro y Metrobús modificarán sus horarios por Nochebuena y Navidad.

Con motivo de las fiestas decembrinas, el trasporte público en la Ciudad de México modificará sus horarios de servicio los días miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, por Nochebuena y Navidad.

Además del Metro y el Metrobús, los dos sistemas más utilizados en la capital, también ajustarán sus operaciones el Trolebús, el Cablebús, el Tren Ligero y la Red de Trasporte de Pasajeros (RTP).

¿Cuál es el horario del Metro y Metrobús para este 24 y 25 de diciembre?

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el miércoles 24 de diciembre, en la víspera de Nochebuena, el Metro suspenderá operaciones una hora antes de lo habitual en sus 12 líneas, es decir, a las 23:00 horas.

El horario de apertura se mantiene a las 05:00 horas; sin embargo, la última salida de los trenes está programada a las 22:30 horas desde todas las terminales.

Para el jueves 25 de diciembre, en Navidad, el Metro ajustará sus operaciones al horario de domingos y días festivos: de 07:00 a 24:00 horas.

Toma nota: aplicarán los mismos horarios el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026

#TarjetaInformativa Conoce los horarios para los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero con motivo de las festividades decembrinas. pic.twitter.com/x3lKgjmpF1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 21, 2025

Metrobús

Por su parte, el miércoles 24 de diciembre el Metrobús iniciará operaciones a las 04:30 horas y concluirá a las 21:00 horas. Para Navidad, el servicio operará desde las 05:00 a 00:00 horas.

🔴 Información importante.



Te compartimos los horarios en los que #Metrobús brindará servicio el próximo 24 y 25 de diciembre. 🚌🎄#TómaloEnCuenta 🚨 pic.twitter.com/dcxisWaNVb — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) December 22, 2025

¿Cuál será el horario de RTP, Trolebús, Tren Ligero y Cablebús el 24 y 25 de diciembre?

Trolebús : el horario de servicio será de 05:00 a 22:00 horas el 24 de diciembre, y de 06:00 a 23:30 horas el 25

Cablebús : operará de 05:00 a 22:00 horas el 24 de diciembre y de 07:00 a 23:00 horas en Navidad

RTP : desde las 05:00 y hasta las 24:00 horas el 24 de diciembre, y de 07:00 a 24:00 horas el 25

Tren Ligero: el 24 de diciembre brindará servicio de 05:00 horas a 22:30 horas; el jueves 25, el horario será de 07:00 a 23:30 horas

🎄¡Llega a tiempo a la cena!👀 Estos son los horarios de la #RedMI para el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre. 🚲🚎🚇🚠🚃 pic.twitter.com/PBKLnR66Jx — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) December 22, 2025

