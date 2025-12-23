Taxista embiste a 4 personas por conflicto vecinal en la alcaldía Venustiano Carranza | VIDEO

Debido a un conflicto vecinal relacionado con una presunta toma clandestina de electricidad, un hombre agredió de manera directa a cuatro personas, a quienes embistió con un taxi en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, al centro-oriente de la Ciudad de México.

Los hechos, que quedaron registrados en video, ocurrieron el pasado 13 de diciembre en la colonia Moctezuma Segunda Sección, sobre la avenida Emilio Carranza, en inmediaciones del cruce con la calle Norte 21.

En la grabación, difundida en redes sociales, es posible apreciar el momento en el que la unidad de trasporte publico acelera a gran velocidad, frena de manera intempestiva y embiste intencionalmente a dos personas que intentan esquivarla.

El violento impacto proyectó a las personas hacia un costado de la avenida , mientras el taxi, que también se estrelló contra una motoneta que se encontraba estacionada en el lugar, se echa de reversa. Metros adelante sobre la avenida Emilio Carranza, frente a una tienda de muebles, el conductor embistió a otra persona que, al parecer, se encontraba a bordo de una motocicleta.

Un desacuerdo por una conexión eléctrica irregular en la colonia Moctezuma derivó en un incidente donde un conductor de transporte impactó a cuatro de sus vecinos. El sujeto utilizó su vehículo para avanzar contra las personas tras una discusión en la vía pública por daños… pic.twitter.com/LJs4mz9ijs — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 24, 2025

