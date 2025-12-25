Fiscalía de CDMX revela identidad del hombre asesinado en la Zona Rosa; sí es ‘El Panu’

Hombre asesinado en la Zona Rosa es ‘El Panu’, exjefe de seguridad de ‘Los Chapitos’: Fiscalía de CDMX.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que el hombre asesinado en el restaurante Luaú, ubicado en la Zona Rosa, es Óscar Noé Medina González, conocido como “El Panu”, presunto encargado de seguridad de “Los Chapitos”.

Cuatro días después del asesinato, el órgano autónomo informó que la identificación del occiso ocurrió mediante peritajes de huellas dactilares.

La Fiscalía detalló que, de acuerdo con las indagatorias, “El Panu”, por quien el Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA) ofrecía una recompensa de 4 millones de dólares por el presunto delito de tráfico internacional de droga, estaba con familiares en el Luaú cuando un sujeto se le acercó y le disparó.

Grabaciones que circulan en redes sociales muestran que el sicario huyó a Reforma 222, donde entró a un baño mientras hablaba por teléfono. Al salir del sanitario, el sujeto sale con su chamarra negra, con la que entró, en mano.

Asimismo, periodistas especializados en temas de seguridad han informado que, presuntamente, “El Panu”, era vigilado.

“El Panu” fue asesinado en un restaurante de la Zona Rosa

El ataque armado ocurrió la noche del 21 de diciembre del 2025, mientras “El Panu” se encontraba en compañía de su madre y de su esposa.

La identificación del cuerpo tardó tiempo, debido a que ambas mujeres no cooperaron y aportaron datos falsos como el nombre para el inicio de la indagatoria.

Días después, la madre de Óscar Noé Medina González reveló su verderol nombre, fue así que se dieron cuenta que se trataba del exjefe de seguridad de “Los Chapitos”.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre asesinado había llegado a la Ciudad de México horas antes de su asesinato. Se informó, que el sujeto pudo llevar a su madre a misa, en una iglesia cercana a la zona.

Ataque armado en restaurante Luaú deja un muerto. ı Foto: X, @JerrxG13

hasta el momento, no se ha determinado quién o quiénes ordenaron y ejecutaron el ataque armado en el restaurante Laú.

Las autoridades de la CDMX solo han informado que los presuntos responsables huyeron a bordo de una motocicleta, por lo que ya son buscados a través del análisis de cámaras de videovigilancia. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

