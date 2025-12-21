Ataque armado deja un muerto y un herido en restaurante de la alcaldía Cuauhtémoc

Un ataque armado registrado este domingo al interior de un restaurante ubicado en inmediaciones de la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc, dejó como saldo una persona muerta y otra lesionada, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas de este 21 de diciembre en el restaurante Luaú, ubicado sobre la calle de Niza, en la colonia Juárez, donde dos sujetos irrumpieron y dispararon directamente contra los comensales.

Un hombre murió en el lugar mientras otra persona resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Tras el ataque, los presuntos responsables huyeron a bordo de una motocicleta y ya son buscados a través del análisis de cámaras de videovigilancia. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

La SSC señaló que el Ministerio Público ya tomó conocimiento de los hechos y dará inicio a los servicios periciales y a las investigaciones correspondientes. En tanto, la zona permanece bajo resguardo policial.

Hace 6 meses ocurrió otro incidente en restaurante de la Cuauhtémoc

El pasado 13 junio, se registró un incidente similar en la alcaldía Cuauhtémoc. Ocurrió en el restaurante Pargot, ubicado en la esquina de las calles Córdoba y Chiapas, de colonia Roma, donde un sujeto con casco de motocicleta se acercó al establecimiento para, presuntamente, atacar a un comensal que logró huir.

El individuo disparó al aire en al menos dos ocasiones y, aunque no hubo heridos, la SSC reportó que dos personas fueron atendidas en el lugar por crisis nerviosa.

Posteriormente, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega indicó en la red social X que se trató de un ataque directo “con sello de sicariato”.

“Un tirador llegó al restaurante, una persona se levantó gritando “¡vienen por mí!” y huyó entre disparos . Afortunadamente, no hay heridos", añadió.

Por los hechos, ese día el restaurante Pargot suspendió su servicio “con la finalidad de no interferir con las investigaciones correspondientes”, según informó en un comunicado.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta el 12 de diciembre se habían contabilizado 531 homicidios dolosos con arma de fuego en la Ciudad de México. En 2024, la cifra alcanzó 595 casos.

