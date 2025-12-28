CDMX alista más de 2 mil obras públicas para 2026; Brugada anuncia inversión en movilidad, agua y seguridad

Clara Brugada Molina presentó el paquete “Bienvenido 2026 con 2026”, que contempla más de dos mil obras de infraestructura en la capital.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que durante 2026 su administración llevará a cabo un paquete denominado “Bienvenido 2026 con 2026”, el cual contempla la finalización de 2 mil 26 obras públicas enfocadas en infraestructura social, movilidad, seguridad, agua, espacio público y equipamiento urbano.

Durante la presentación del programa en la colonia El Paraíso, en la alcaldía Iztapalapa, Brugada Molina explicó que algunos proyectos ya fueron iniciados en 2025, pero serán concluidos el próximo año, entre ellos la construcción de 14 nuevas Utopías y siete Casas de las 3R, que forman parte del programa de cuidados.

La mandataria capitalina destacó que Iztapalapa recibirá una inversión superior a 2 mil millones de pesos en obras de drenaje, con el objetivo de evitar inundaciones durante la temporada de lluvias, como las registradas recientemente en zonas cercanas a Calzada Ignacio Zaragoza y Eje 6, donde se reportaron pérdidas materiales.

Vamos a recibir en unos días el año 2026 con más de dos mil 26 obras en la Ciudad de México… Tan solo para Iztapalapa vamos a invertir más de 2 mil millones de pesos en obras de drenaje, que muchas veces no se ven porque están en el subsuelo Clara Brugada



En materia de salud pública, se anunció la construcción de una nueva Clínica Condesa en la alcaldía Gustavo A. Madero, que se sumará a las ya existentes en Cuauhtémoc e Iztapalapa, las cuales brindan atención integral y medicamentos a personas con VIH. Asimismo, se prevé la entrega del Hospital para Policías de la Ciudad de México, que beneficiará a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

También se realizarán obras de ampliación y rehabilitación de dos albergues para migrantes, con el propósito de reducir la presencia de personas en situación de calle.

En seguridad y espacio público, el gobierno capitalino ejecutará 300 Caminos de Mujeres Libres y Seguras, intervendrá 120 mercados públicos, concluirá 10 parques Alegría y rehabilitará 26 módulos de vigilancia.

En cuanto a movilidad, se repavimentarán 58 kilómetros adicionales de vialidades principales, con lo que al cierre de 2026 se habrán atendido 120 kilómetros, luego de que en 2025 se intervinieran 62 kilómetros.

De cara al Mundial de Futbol 2026, el paquete incluye la entrega de 34 kilómetros de camino seguro en Calzada de Tlalpan, así como la ciclovía Gran Tenochtitlán, de la misma extensión. Además, se construirá un parque elevado de Metro Chabacano a Tlaxcoaque, conectado con la Universidad de las Artes, y se realizarán 12 pasos a desnivel en distintos puntos de la ciudad.

Para estas fechas, también se anunció la modernización del Tren Ligero de Tasqueña a Xochimilco, con el doble de trenes y nuevas unidades en proceso de construcción, proyecto denominado Ruta del Ajolote. A ello se suman avances en el Trolebús Línea 14, la rehabilitación del CETRAM Huipulco, la construcción del mercado Huipulco y la creación de biciestacionamientos en Tasqueña, Universidad y Huipulco.

En el Centro Histórico, el proyecto de iluminación registra un avance del 50 por ciento, con 42 kilómetros completamente iluminados, además de iluminación artística y la construcción de un camino seguro del Aeropuerto a Insurgentes y Eje Central.

Como parte del legado mundialista, el gobierno capitalino rehabilita y construye 300 canchas deportivas, de las cuales 27 estarán en Iztapalapa. En educación, se renovarán 464 escuelas mediante el programa “Un, dos, tres por mi escuela”, además de la construcción de la Universidad de las Artes.

Finalmente, en materia de agua y drenaje, se realizarán 310 obras que incluyen la rehabilitación de pozos, la modernización y construcción de seis plantas potabilizadoras, 34 líneas de distribución, 10 kilómetros de colectores, 100 pozos de absorción del programa de acupuntura hídrica y cinco plantas de tratamiento de aguas residuales.

Brugada Molina afirmó que el objetivo del paquete es transformar de manera estructural la ciudad, atender rezagos históricos y mejorar la calidad de vida de los habitantes en todas las alcaldías.

