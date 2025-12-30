Matan a balazos a una persona en restaurante de mariscos en el Centro Histórico de CDMX

Matan a balazos a una persona en un restaurante de mariscos en el Centro Histórico de CDMX.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC – CDMX) informó sobre un ataque a balazos en un restaurante de mariscos, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas, de la colonia Centro Histórico.

“Al momento, personal de la SSC tomó conocimiento de una persona sin vida derivado de un impacto de arma de fuego en la cabeza”, indicó.

Además, la autoridad informó que la balacera dejó al menos una persona herida en el local ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la SSC - CDMX, las personas afectadas se encontraban en el sitio cuando un sujeto se acercó y de manera directa efectuó los disparos.

El presunto responsable logró darse a la fuga a bordo de una motocicleta, la cual ya es seguida mediante un cerco virtual implementado para dar con su ubicación.

“De lo ocurrido se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes”, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México la red social X.

Hasta el momento, no se ha informado de alguna persona detenida.

Matan a balazos a una persona en restaurante de mariscos en el Centro Histórico. ı Foto: Especial.

JVR