Clara Brugada desea feliz Año Nuevo 2026; resalta logros y retos en CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en su mensaje de año nuevo.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, transmitió un mensaje para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026, al destacar los logros y retos más grandes de este año.

“Te deseo lo mejor para el Año Nuevo. Te deseo un año que florezca en tu vida, porque si te va bien a ti, le va a ir bien a esta hermosa ciudad. (...) El momento es ahora y el lugar es aquí. Por un 2026 a la altura de nuestros sueños. Muchas felicidades”, dijo a través de un mensaje video publicado en la red social X.

“Te deseo salud para caminar este año con mucha felicidad, con gran prosperidad para que vivas tranquilo. 2026 será un gran año. Recuerda que es el año del mundial, y que somos sede y somos una ciudad mundialista” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



Al comienzo de su mensaje Clara Brugada destacó su lucha histórica desde la izquierda. “Desde muy joven, por convicción, me fui a vivir a la colonia más pobre de la ciudad, en ese entonces, San Miguel Teotongo. Desde entonces no he parado de trabajar por transformar vidas, sembrar justicia y hacer realidad la dignidad para quienes más lo necesitan”, comentó.

La Jefa de Gobierno aseveró que lo mejor está por venir, y enfatizó que en este 2026 su administración trabajará porque haya más justicia, democracia, derechos y utopías .

Clara Brugada reconoció que este 2025 estuvo lleno de desafíos y retos. Sin embargo, se mantuvo optimista pues, dijo “los hemos enfrentado de la única manera que sé: Dándole la cara a la gente, escuchando sus problemas y proponiendo soluciones.

Brugada destacó una serie de logros que alcanzó este 2025, entre ellos la reducción de delitos de alto impacto en la Ciudad de México. 11 por ciento, respecto al año 2024, de acuerdo con datos oficiales analizados por La Razón.

Asimismo, destacó como el arranque del Sistema Público de Cuidados, un conjunto de programas sociales e infraestructura para reconocer, redistribuir y reducir estas labores, principalmente realizadas por mujeres sin remuneración alguna.

“Tenemos prosperidad compartida y empleo. El desempleo en esta ciudad es el más bajo desde hace 20 años. Construimos más movilidad, sobre todo electromovilidad”, Clara Brugada, Jefa de Gobierno



Otro éxito enlistado por Brugada fue la implementación de programas sociales, la recuperación del suelo verde, el mejoramiento de escuelas públicas y la construcción de miles de viviendas en la Ciudad de México.

Gracias por este 2025, ¡bienvenido 2026!

