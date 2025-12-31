Multas por pirotecnia en CDMX: esto pagarás por ‘tronar’ cohetes este Año Nuevo

Encender pirotecnia es motivo de infracción en la Ciudad de México, con multas y otras sanciones.

Con motivo de los festejos por año nuevo, autoridades advierten a la población sobre riesgos a la salud y sanciones por la quema de pirotecnia y el encendido de fogatas en la Ciudad de México.

Si planeas “tronar” cohetes este 31 de diciembre, considera que la Ley de Cultura Cívica contempla infracciones para prevenir la acumulación de contaminantes, como partículas PM2.5 y PM10, que podrían empeorar la calidad del aire.

¿Cuáles son las sanciones por quemar pirotecnia en CDMX?

De acuerdo con la fracción VII del artículo 28, quienes incurran en “detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos sin permiso de la autoridad competente” podrían ser sancionadas con:

Multa económica de entre 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Actualmente, el valor de la UMA es de 113.14 pesos, por lo que las multas pueden ir de entre 2 mil 375 y 3 mil 394 pesos.

Arresto o trabajo comunitario

Las personas infractoras también podrían ser acreedoras a un arresto de 25 a 36 horas, o bien, realizar de 12 a 18 horas de trabajo comunitario .

Advierten riesgos a la salud por quema de pirotecnia en Año Nuevo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) exhortó a la población evitar la quema de pirotecnia, así como encender fogatas, para prevenir mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Lo anterior a raíz de las celebraciones de Año Nuevo, que suelen generar altas concentraciones de contaminantes, principalmente partículas PM10 y PM2.5 (menores a 10 y 2.5 micrómetros), que pueden tener un impacto negativo en la salud .

Estas partículas son tan diminutas y pueden penetrar en los pulmones hasta los alvéolos e incluso ingresar al torrente sanguíneo; además, son las responsables de la “neblina” o humo denso que suele registrarse tras los festejos y agravan enfermedades respiratorias, como el asma y la EPOC.

Debido a que las altas concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 representan un riesgo para la salud de la población, las autoridades recomiendan:

No quemar pirotecnia

​Evita actividades vigorosas al aire libre

​Utiliza cubrebocas KN95 en caso de que sea necesario salir

​Permanecer en casa con las ventanas cerradas

Evitar al interior de casa otras fuentes de combustión, como estufas, chimeneas, calentadores de agua o velas

