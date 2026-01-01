CAMe activa contingencia ambiental atmosférica regional en la zona sureste del Valle de México

Autoridades ambientales activaron este 1 de enero de 2026 la contingencia ambiental regional por alta presencia de contaminación en el aire, principalmente en la zona sureste del Valle de México.

Hasta el momento, el programa Hoy No Circula se aplica de manera normal, se precisó.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA REGIONAL POR PARTÍCULAS PM2.5 EN LA ZONA SURESTE DEL VALLE DE MÉXICO.



Hasta el momento, el programa Hoy No Circula aplica de manera normal.



Mas información en https://t.co/FUg4TVPkxI pic.twitter.com/MYYvGGY6Lg — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 1, 2026

“La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que el día de hoy a las 08:00 horas, se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec (SAC), ubicada en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Mapa del Valle de México. ı Foto: Captura de pantalla.

“Lo anterior, debido a que durante la madrugada y la mañana hubo un aumento en la concentración de partículas en el aire, provocado principalmente por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles. Esta situación se agravó debido a una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y el viento muy débil característicos de la madrugada y las primeras horas de la mañana, condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes en el Valle de México”, se informó en un comunicado.

Por lo anterior, se agregó, la Comisión Ambiental de la Megalópolis “ACTIVA LA FASE 1 DE CONTINGENCIA AMBIENTAL REGIONAL POR PARTÍCULAS PM2.5 PARA LA ZONA SURESTE DEL VALLE DE MÉXICO”.

Esta medida comprende a las alcaldías de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y los municipios de: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

Para evitar complicaciones a la salud, la Comisión Ambiental de la Megalópolis recomendó no hacer ejercicio al aire libre, no fumar en espacios cerrados, no quemar materiales ni residuos, reducir el uso del auto, entre otras medidas.

¿Qué son las partículas PM2.5 y cómo pueden afectar tu salud?

Las partículas PM2.5 son diminutas tan diminutas y pueden afectar directamente los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo e incluso alcanzar el torrente sanguíneo, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).

Además, son las responsables de la “neblina” o humo denso que suele registrarse tras los festejos y, se acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la exposición al material particulado 2.5 puede provocar enfermedades cardiovasculares, agravar enfermedades respiratorias y hasta provocar cáncer pulmonar.

¿Cómo evitar exponerse a las partículas PM2.5?

Debido a que las altas concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 representan un riesgo para la salud de la población, las autoridades recomiendan:

No quemar pirotecnia

​Evita actividades vigorosas al aire libre

​Utiliza cubrebocas KN95 en caso de que sea necesario salir

​Permanecer en casa con las ventanas cerradas

Evitar al interior de casa otras fuentes de combustión, como estufas, chimeneas, calentadores de agua o velas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR