Más de 14 mil policías cuidarán el Día de Reyes en las 16 alcaldías de CDMX

Policías de la Ciudad de México, en fotografía de archivo.

Más de 14 mil policías resguardan las calles de las 16 alcaldías de la capital mexicana durante las celebraciones por el Día de Reyes, desde el sábado pasado hasta el próximo martes, cuando termina la jornada, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Así lo informó la dependencia capitalina mediante un comunicado, en donde detalló que desde el sábado 3 y hasta la noche del martes 6 de enero, se desplegarán en las calles de la capital 14 mil 998 policías, con el objetivo de resguardar la seguridad de transeúntes en lugares públicos que suelen estar concurridos en estos días.

El personal de la SSC reforzará la vigilancia y seguridad en sucursales bancarias, plazas comerciales, zonas restauranteras, tiendas departamentales y de autoservicio, centros de esparcimiento familiar, hoteles y parques, así como corredores turísticos, entre otros lugares donde se registran movimientos monetarios y actividad comercial Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX



Los más de 14 mil policías estarán apoyados por 929 vehículos, 35 motopatrullas, dos unidades de rescate, un helicóptero, 15 ambulancias y 12 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Asimismo, se desplegará un dispositivo de vialidad con el objetivo de garantizar la movilidad peatonal y vehicular.

También, se reforzará la vigilancia en el Metro de la Ciudad de México, el Metrobús y los 45 Centros de Transferencia Modal.

Finalmente, la SSC-CDMX instó a quienes realizan compras estos días a llevar a cabo medidas de seguridad para evitar robos, fraudes u otros delitos:

Nunca perder de vista sus tarjetas bancarias

No contar dinero en efectivo en lugares públicos

No acudir solos a realizar retiros

No utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías

Verificar con la institución bancaria cualquier cargo no reconocido

Conduce Sin Alcohol 24/7, en sus últimos días

En el mismo sentido, el 11 de enero marca el último día en el que operará el programa Conduce Sin Alcohol, también conocido como Alcoholímetro, por lo que, durante el Día de Reyes, habrá dispositivos móviles de seguridad encargados de resguardar a los conductores.

