Transporte público de la CDMX ampliará servicio por Día de Reyes; Metrobús, RTP y Trolebús operarán en horario especial

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que, con motivo de las celebraciones por el Día de Reyes, distintos sistemas de transporte público contarán con operativos especiales de apoyo durante la noche del 5 y la madrugada del martes 6 de enero de 2026, con el objetivo de facilitar la movilidad de los Reyes magos.

De acuerdo con la información oficial difundida por las autoridades capitalinas, Metrobús, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) ofrecerán servicio extendido o nocturno en rutas específicas, mientras que el Metro no ha anunciado ampliación de horario, como ha ocurrido en años anteriores.

¿Cuáles son los horarios para este 5 de enero?

El sistema Metrobús confirmó que todas sus líneas participarán en el operativo especial por el Día de Reyes.

Líneas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

La última salida en terminales, 02:00 horas del martes 6 de enero de 2026

El servicio estará sujeto a las condiciones viales y a la afluencia de usuarios.

La Red de Transporte de Pasajerosp (RTP) brindará servicio nocturno mediante el programa Nochebús, con operación durante la madrugada del 6 de enero.

El horario será de 00:00 a 05:00 horas del martes 6 de enero

Rutas habilitadas:

11A : Aragón – Metro Chapultepec

47A : Alameda Oriente – Xochimilco / Bosque de Nativitas

57A : Toreo – Metro Constitución de 1917

76A : Centro Comercial Santa Fe – La Villa / Cantera

115 : Jesús del Monte (Cuajimalpa) – Metro Chapultepec

200: Circuito Bicentenario

Servicio de Transportes Eléctricos (STE)

El Trolebús también contará con ajustes especiales en dos de sus líneas.

Línea 1 (Central del Norte – Central del Sur); servicio Nochebús de 00:00 a 05:00 horas del 6 de enero

Línea 2 (CETRAM Pantitlán – Chapultepec); opera de 05:00 horas del 5 de enero a 01:00 hora del 6 de enero

En años anteriores, el Sistema de Transporte Colectivo Metro no ha extendido su horario durante la víspera del Día de Reyes.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial que confirme ampliación de servicio para el 6 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas señalaron que estos operativos buscan garantizar traslados seguros y ordenados durante una de las noches con mayor movilidad en la ciudad.

