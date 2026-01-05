Localizan auto que presuntamente arrastró a un motociclista en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo tras la muerte de un motociclista ocurrida la noche del 3 de enero en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa.

El caso se viralizó en redes sociales luego de la difusión de un video en el que se observa un automóvil azul tipo sedán con placas E85BPC avanzar mientras entre las llantas arrastra a una persona sobre el asfalto y deja un rastro de presunta sangre en el pavimento, a la altura de Periférico Oriente y Eje 6 Sur.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el incidente ocurrió después de las 22:00 horas, cuando un hombre de 52 años, ya reconocido por un familiar directo, circulaba a bordo de una motocicleta y fue impactado por un vehículo, lo que le provocó la muerte.

Difunden en Redes Sociales la foto de la enfermera quien presuntamente manejaba el vehículo que atropello y arrastro a motociclista sobre periférico y eje 6 el pasado sábado.

@CI_CDMX pic.twitter.com/57fU7WcWv0 — Ⓜ️iguel Angel López 🇲🇽 (@angelito190273) January 5, 2026

La Fiscalía capitalina informó que tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y la persona a cuyo nombre está registrado. Sin embargo, hasta el momento las investigaciones continúan.

En seguimiento al caso, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México localizaron un automóvil con características similares abandonado en calles del municipio de Nezahualcóyotl.

No obstante, las autoridades precisaron que aún no se ha confirmado que se trate del mismo vehículo, ya que las placas delanteras y traseras fueron retiradas, aunque coincide el color.

Para el esclarecimiento de los hechos, la Policía de Investigación (PDI) mantiene coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el aseguramiento del automóvil y la realización de pruebas periciales.

🚨 Tragedia en Iztapalapa 🚨

Un motociclista perdió la vida tras ser embestido y arrastrado por un automóvil en el cruce del Anillo Periférico y Eje 6 Sur. 😔 El conductor del Honda City azul huyó del lugar, dejando a la víctima mortalmente herida sobre el asfalto en la colonia… pic.twitter.com/JrSKfN0WFg — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 4, 2026

