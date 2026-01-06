Con diablitos, las romerías se hacen de la luz

Contactos colocados en un árbol, ayer, en la romería de Sur 16, en Iztacalco.

Cientos de comercios ambulantes y juegos que se instalan en varias romerías de la Ciudad de México utilizan diablitos y bajadas ilegales para conectarse a los postes de luz pública, lo que afecta a negocios cercanos con variaciones del voltaje.

Vecinos de la colonia Belisario Domínguez, en la alcaldía Gustavo A. Madero, contaron a La Razón que han tenido problemas por las variaciones de voltaje a causa de los puestos que se instalan a los postes de luz, como le sucedió a Guadalupe Valencia, trabajadora de un local de la Avenida Oriente 95.

“El sábado por la noche salió un pinche chispazo de la conexión al poste que pusieron, hasta sacó lumbre, echaba chispas. Se fue la luz. Tuvieron que mover los puestos y ya después vinieron de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para arreglar la falla“, dijo.

El Dato: El uso de diablitos es un delito federal que puede sancionarse con penas que van de los tres a los 10 años de prisión, así como con multas de hasta mil días de salario mínimo.

En un recorrido, este diario observó diversos riesgos en el sitio, como las líneas eléctricas encima de puestos de juguetes, ropa, comida y demás tipos de regalos, la conexión a tableros y cajas de fusibles descubiertos y la mayoría colocada en árboles y no en muros.

La Norma Técnica NT-SGIRPC-IET-003-3-2023, emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en julio de 2023, establece las medidas mínimas necesarias que deben tener las instalaciones eléctricas temporales de las romerías y otros eventos públicos.

Una de ellas es que estos eventos deben tener un suministro eléctrico tramitado ante la CFE, para evitar el robo de energía mediante diablitos eléctricos.

10 contactos, al menos, llegan a haber en una bajada de luz de un poste

La norma además indica que los cables deben estar protegidos contra daños accidentales, evitando pasar por esquinas agudas o salientes, y con cubrecable cuando pasen por puntos críticos. Por último, por cada generador de electricidad deberá existir un extintor de polvo químico; sin embargo, este diario no localizó ninguno en los recorridos por estos eventos navideños.

Juan Carlos Limón, propietario de un servicio automotriz ubicado frente al Parque de los Periodistas Ilustres, a dos cuadras del edificio de la alcaldía Venustiano Carranza, denunció afectaciones recurrentes por la instalación anual de una verbena con juegos mecánicos que, desde 2013, se conecta de manera irregular a la red eléctrica mediante los llamados diablitos.

“Sí nos afectan los diablitos, tenemos bajones de luz y por eso se nos funden los focos. Acabo de poner unos y ya se fundieron. Están aquí (los comerciantes) desde 2012 y así es cada año”, criticó.

La inconformidad es compartida por otros colonos, quienes han presentado escritos ante la alcaldía, actualmente encabezada por Evelyn Parra Álvarez, sin que, aseguraron, se haya dado una solución al problema.

En la romería de Sur 16, en la alcaldía Iztacalco, la situación es igual: hay tableros de madera postrados en árboles con multiconectores, hay cableríos en los postes de luz que van directo a los comercios y algunos incluso salen de negocios bien instalados en las inmediaciones.

Clara Hernández, quien atiende la pulquería El Tinacalito, también dijo que durante la romería que se instala en dicha zona “la luz se baja y se sube y luego luego hay que desconectar los aparatos”.

En tanto, Roberto Huesca, quien tiene un estudio fotográfico, dijo que las variaciones le han afectado en su negocio, pues su recibo suele llegar más caro, pues los ambulantes se conectan a su red; además, sus máquinas se prenden y apagan por las variaciones de voltaje.

“A nosotros nos cobran la luz y ellos se la están robando. Uno que paga luz y renta, pues no es justo”, dijo.