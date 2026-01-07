Camión de Bomberos choca contra unidad de transporte público; hay lesionados

Un camión del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México protagonizó un aparatoso accidente la noche de este miércoles al impactarse contra una unidad de transporte público en la alcaldía Cuauhtémoc, dejando al menos cinco bomberos lesionados.

El percance ocurrió alrededor de las 21:40 horas, en el cruce de Eje 3 Poniente Río Mississippi y Río Lerma, una zona transitada del centro capitalino. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de emergencia perdió el control y se estrelló contra un autobús urbano que, afortunadamente, no llevaba pasajeros al momento del choque.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron de inmediato al sitio para acordonar la zona, atender a los lesionados y apoyar en las labores de atención prehospitalaria.

Las autoridades capitalinas confirmaron que todos los heridos corresponden a integrantes del cuerpo de bomberos, incluyendo al conductor del camión, quienes fueron valorados en el lugar antes de ser trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

▶ #Video | 🔴 Un fuerte accidente se registró la noche de este miércoles 7 de enero de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando un camión de Bomberos impactó contra un autobús de transporte público concesionado. 🧐 El incidente movilizó de inmediato a los servicios de emergencia… pic.twitter.com/bDZ0ckRMso — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 8, 2026

Fuentes oficiales señalaron que la unidad de bomberos se dirigía a atender un reporte de incendio en la zona, aunque debido al accidente no llegó a tiempo al punto de emergencia original.

Otras unidades del cuerpo de bomberos fueron movilizadas posteriormente para atender el siniestro que dio origen al despacho, Río Atoyac y Río de la Plata, aunque aún se desconoce si el incendio representó un foco de riesgo mayor o si fue controlado con prontitud por los equipos que llegaron después.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial con una causa probable del choque. La pérdida de control de la unidad de emergencia es lo que se ha consignado como motivo preliminar, aunque las pesquisas correspondientes deberán esclarecer si hubo factores mecánicos, exceso de velocidad, condiciones del pavimento o alguna otra circunstancia que contribuyó al accidente.

Cuerpos de emergencia pidieron a la ciudadanía evitar la zona mientras se realizan las labores de retiro de vehículos y se normaliza la circulación, y anunciaron que en las próximas horas habrá más información oficial sobre el estado de salud de los lesionados y las diligencias correspondientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL