Fiscalía alista orden de arresto contra mujer que atropelló a motociclista en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México alista una orden de aprehensión contra Gaby ‘N’, mujer que presuntamente atropelló y mató al motociclista Roberto Hernández, hecho ocurrido recientemente en la alcaldía Iztapalapa.

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, detalló que la dependencia tiene en su poder videos sobre el caso; además, destacó que ya tienen ubicada a la mujer, Gay “N”, por lo que continúan realizando las labores correspondientes para proceder con su detención.

Al término de la toma de protesta del magistrado Rafael Guerra como presidente del Poder Judicial, Bertha Alcalde confirmó que ya cuentan con las grabaciones del C5 sobre el incidente ocurrido el pasado 3 de enero.

Bertha Alcalde añadió que tienen avances en las indagatorias contra Gaby ‘N’, siendo su ubicación una de ellas, por lo que la Fiscalía capitalina continúa trabajando en la judicialización del hecho y, posteriormente, obtener el mandamiento judicial.

“La idea es judicializar efectivamente y esta información también es muy importante que la guardemos en sigilo; pero sí, la idea es que judicialicemos el caso. Sí, decir que la tenemos en el radar”, puntualizó.

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informó que su corporación trabaja estrechamente con la Fiscalía capitalina para esclarecer este incidente.

Remarcó que ambas instituciones mantienen un operativo coordinado, con el fin de lograr la captura de la mujer, la cual ya se encuentra bajo el radar oficial.

