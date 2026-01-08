Coyoacán lidera disminución de incidencia delictiva en CDMX, afriman

Autoridades en la Ciudad de México, tanto de la Alcaldía como de la Jefatura de Gobierno.

Coyoacán fue la demarcación que registró la mayor disminución de la incidencia delictiva en la Ciudad de México, informaron la Jefa de Gobierno de la Capital, Clara Brugada Molina, y el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, al hacer la evaluación más reciente del trabajo coordinado en materia de seguridad.

Fue en el Palacio del Ayuntamiento en donde Brugada Molina convocó a los responsables de la seguridad capitalina correspondiente a los sectores Universidad, Coyoacán, Taxqueña, Xotepingo y Culhuacán con quienes se revisó a detalle, prácticamente calle por calle, la incidencia de hechos delictivos.

“Quiero subrayar que estos resultados que hoy se presentan son gracias al trabajo coordinado con nuestra Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Agradezco el respaldo que nos ha brindado y por supuesto al apoyo de la SSC y de las fuerzas federales, de la Marina, la Guardia Nacional y la Defensa que nos han acompañado en estas tareas”, dijo Giovani Gutiérrez.

Al término de la reunión que duró más de cuatro horas, la Jefa de Gobierno indicó:

“La alcaldía Coyoacán es la que tuvo la mayor disminución de delito de alto impacto y bajó el robo de vehículos. (…) Quiero agradecer y reconozco el trabajo de todas las dependencias, de los agentes del Ministerio Público, de la Fiscalía, de la SSC, de Participación Ciudadana, de Obras, de Semovi, de la Agencia Digital, a las Fuerzas Federales”, comentó.

Brugada Molina destacó tres índices en particular donde se ha registrado una disminución importante; el primero es la incidencia delictiva en delitos de alto impacto, el cual bajó un 26%. En el tema del registro de homicidios, este índice bajó un 36% y, el tercero y muy importante también, fue la baja en el robo de vehículos con violencia, cuyo índice marcó una disminución del 64%.

“Coyoacán es la alcaldía que ha disminuido más la incidencia delictiva en la Ciudad de México”, aseveró la Jefa de Gobierno.

El alcalde Giovani Gutiérrez indicó que estos resultados no serían posibles sin la coordinación y la cercanía con dependencias e instituciones responsables de la seguridad, así como con otras como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Destacó que Coyoacán haya sido la alcaldía que puso en agenda de la capital del país, acciones tendientes a la seguridad en diferentes rubros como el combate a las chelerías; el retiro permanente de vehículos chatarra; los recorridos pie-tierra a todas horas que inhiben la comisión de delitos; los puntos de revisión de motocicletas en coordinación con Vialidad de la SSC y diversos dispositivos de seguridad con las fuerzas armadas.

Para 2026, los esfuerzos se van a redoblar y la alcaldía se comprometió a poner especial atención a los puntos en donde se ha registrado la persistencia en la comisión de algunos delitos; además informó que Coyoacán contará en muy poco tiempo con más unidades para brindar atención en temas de seguridad y emergencias.

