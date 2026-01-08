¿Qué pasó en el Refugio Franciscano de la CDMX? Esto es lo que sabemos

Desde diciembre existe gran incertidumbre entre la comunidad de activistas por los derechos de los animales, pues se giró una sentencia judicial en contra del “Refugio Franciscano”.

Ante dicha sentencia, el Gobierno de la CDMX desplegó un operativo que tenía la finalidad de asegurar la integridad y bienestar de los animales que se encontraban en el inmueble.

Las autoridades declararon que los animales que se encontraban en el refugio no serían desalojados, pues la intervención que estaban realizando en el inmueble únicamente tenía el propósito de velar a los seres sintientes.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la Agencia de Atención Animal (AGATAN), y en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) fueron las encargadas de las líneas de acción para resguardar a los ejemplares del Refugio Franciscano.

Por su parte, las personas encargadas del Refugio Franciscano denunciaron que el desalojo por parte de las autoridades era ilegal, pues este recinto que se encontraba bajo una disputa legal no era sólo un espacio físico, sino “un terriotorio de cuidado”.

¿Qué pasó en el Refugio Franciscano de la CDMX?

Este miércoles la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que las autoridades capitalinas de la PAOT rescataron a 936 animales de compañía que se encontraban en el lugar.

Asimismo, precisó que los animales, entre los que se encontraban algunos con señales de maltrato y situación de salud crítica, serían trasladados del Refugio Franciscano a un sitio en el que se les brindará cuidado.

Por su parte, la fiscal de la CDMX, Bertha María Alcalde Luján, informó que la intervención por parte de las autoridades capitalinas se realizó debido a una serie de denuncias que recibieron durante 2025.

De acuerdo con la fiscal, entre los 798 ejemplares se encontraban 39 gatos y 759 perros que presentaban maltrato y crueldad animal por omisión, y mientras que 20 de estos se encuentran hospitalizados, lamentablemente 21 fallecieron.

El número de animales encontrados dentro del Refugio Franciscano era superior a la capacidad que tenían las instalaciones, por lo que los espacios destinados para los ejemplares les impedían la movilidad libre.

Además, tampoco contaban con la ventilación adecuada, techo para protección a la interperie, luz natural y otros factores que impedían que los seres sintientes contaran con un espacio digno dentro del Refugio Franciscano.

🐾🚨 Rescate histórico en CDMX.

Los animales de compañía que se encontraban en el Refugio Franciscano serán trasladados a tres recintos que están a cargo de la SEDEMA, que se encuentran ubicados en el Ajusco de la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con la jefa de gobierno capitalina, se presentarpa una iniciativa de ley para que se regulen tanto los refugios como los albergues para animales que se encuentran en la CDMX, con la finalidad de garantizar la protección, cuidado y respeto se los seres sintientes.

