Detienen a 6 en operativo en CDMX; dos, ligados con Cártel de Tláhuac y Los Tanzanios

Detienen a dos personas; una ligada con Cártel de Tláhuac y otra con Los Tanzanios.

Autoridades capitalinas detuvieron a seis personas en diferentes cateos, entre ellas a Agustín Octavio “N”, alias “El Escorpión”, identificado como presunto líder de una facción del Cártel de Tláhuac, así como a Juan Daniel “N”, señalado como líder de una célula de Los Tanzanios.

Como resultado del operativo, se aseguraron más de mil dosis de aparente droga y dos armas de fuego.

Los seis detenidos. ı Foto: SSC-CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los cateos fueron resultado de investigaciones de gabinete y campo, realizadas en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y con apoyo de instancias federales, como Semar, Guardia Nacional y SSPC, se lee en el comunicado oficial.

El primer mandamiento judicial se ejecutó en un inmueble de la colonia Yecahuizotl, en Tláhuac, donde fueron detenidos Agustín Octavio “N”, alias “El Escorpión”, vinculado al Cártel de Tláhuac, junto con Alberto “N”, de 30 años; Alondra Rubí “N”, de 21; Fernanda “N”, de 28, y Maricela “N”, de 57 años.

En el lugar se aseguraron 815 dosis de aparente cocaína, droga a granel, marihuana, así como un arma corta y cartuchos útiles.

De acuerdo con las autoridades, “El Escorpión” habría asumido un rol de liderazgo dentro de una facción del Cártel de Tláhuac, dedicada a la venta y distribución de narcóticos, además de otras actividades delictivas, tras la desarticulación previa de esa organización criminal, se indica en el documento.

Aseguran droga y armas en operativos simultáneos en dos alcaldías. ı Foto: SSC-CDMX

De manera paralela, en un domicilio de la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, fue detenido Juan Daniel “N”, de 53 años, identificado como líder de una célula de Los Tanzanios, grupo delictivo dedicado a la venta y distribución de droga en esa demarcación.

En el cateo se aseguraron dosis de marihuana, cocaína y crystal, así como un arma de fuego con cartuchos, detalló la SSC.

Tras las diligencias, los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades reiteraron que las personas mencionadas se presumen inocentes hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad.

am