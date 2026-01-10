Automóvil vuelca sobre Viaducto y Circuito Interior; reportan un muerto y un herido | VIDEO

Automóvil vuelca sobre Circuito Interior; deja una persona muerta y una más lesionada.

Un automóvil se volcó sobre Viaducto y Circuito Interior la madrugada de este sábado, hechos por los cuales falleció el conductor y otra persona resultó herida, según reportes de medios locales.

A través de redes sociales, usuarios y medios digitales reportaron que, durante las primeras horas de este sábado, un vehículo se accidentó y quedó volcado sobre las citadas avenidas, a la altura de la colonia Granjas, en la alcaldía Iztacalco.

#ULTIMO La madrugada de hoy se registró una volcadura sobre Viaducto Río de la Piedad al oriente y Circuito Interior (Av. Río Churubusco), en la colonia Granjas México alcaldia Iztacalco, el vehículo aparentemente era conducido a exceso de velocidad #CDMX 1/2 pic.twitter.com/KqVgvg8gNa — Israel Lorenzana (@israellorenzana) January 10, 2026

El incidente ocurrió alrededor de las 05:50 horas de la mañana, según informó el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México (C5) a través de una publicación en X.

“Servicios de emergencia trabajan por volcadura sobre Viaducto Río de la Piedad al oriente y Circuito Interior (Av. Río Churubusco), colonia Granjas México, @IztacalcoAl”, escribió el C5 en X.

⚠️🚘 Servicios de emergencia trabajan por volcadura sobre Viaducto Río de la Piedad al oriente y Circuito Interior (Av. Río Churubusco), colonia Granjas México, @IztacalcoAl.



🔀 Alternativa vial: Carril lateral de Viaducto Río de la Piedad.



🚨#911CDMX

📹#OjosDeLaCiudad… — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 10, 2026

En fotografías compartidas por medios digitales, se observa al automóvil, de color negro, volcado sobre el asfalto, el cual dejó piezas desperdigadas a su alrededor. En las grabaciones se observa que elementos de seguridad arribaron al lugar de los hechos para atender el incidente.

“Atendemos un choque en colonia Granjas México, en @IztacalcoAl, informamos que en carriles centrales de Viaducto dirección poniente - oriente se encontró volcado sobre su toldo un vehículo particular”, escribió, a propósito, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Atendemos un choque en colonia Granjas México, en @IztacalcoAl, informamos que en carriles centrales de Viaducto dirección poniente - oriente se encontró volcado sobre su toldo un vehículo particular. #ServicioConcluido.

@JefeVulcanoCova. pic.twitter.com/I7uv9Qh6WP — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) January 10, 2026

De acuerdo con los reportes, los equipos de seguridad, además de controlar el tráfico, auxiliaron a una persona a salir del vehículo, pues quedó atrapada entre la carrocería debido al accidente.

Asimismo, se reportó que el conductor de la unidad falleció, mientras que una persona más, presumiblemente su acompañante, resultó lesionada. Esta información no ha sido confirmada por autoridades y se desconoce si la persona herida recibió atención médica.

Una persona murió luego de que el automóvil en el que viajaba volcó en Viaducto y Circuito Interior, en la alcaldía Iztacalco.



Sigue toda la información en https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/MKUUzHPFHn — NMás (@nmas) January 10, 2026

Aunque se desconocen las causas del accidente, reportes preliminares informaron que el conductor viajaba a exceso de velocidad.

Hasta las 08:00 horas de este sábado, los equipos de emergencia seguían atendiendo el accidente, según reportes de medios locales.

