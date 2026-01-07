¿Qué cargos podría enfrentar la conductora que arrastró a motociclista en Iztapalapa?

El abogado penalista, Daniel Vergara, realizó un análisis del accidente que dejó un motociclista muerto después de ser impactado y arrastrado por una conductora en calles de la alcaldía Iztapalapa el pasado 3 de enero del 2026.

En dicho ejercicio, realizado en el programa de La Razón, Al Mediodía con Solórzano, explicó las atenuantes del caso y los cargos que podría enfrentar la mujer que, presuntamente, ya fue identificada.

¿Cuáles son los cargos que podría enfrentar la conductora que arrastró a motociclista en CDMX?

El abogado penalista aseguró que lo primero que se debe determinar para saber los cargos correctos es conocer si el motociclista de 52 años falleció en el primer impacto o a consecuencia de que fue arrastrado por el auto de la marca Honda, que fue hallado sin placas en Nezahualcóyotl, Estado de México.

TE RECOMENDAMOS: Destaca historia mundialista de México Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol promociona 20 billetes de colección

Indicó que conocer dicha información el primer cargo se enmarcaría en el delito de homicidio culposo (en el primer choque) o doloso (tras ser arrastrado por la conductora del auto.

“Podría ser homicidio culposo si la conductora tomó todas las precauciones para poder evitar el impacto. Un homicidio doloso sería, pues, que ya se percató que venía el conductor y no tomó las precauciones necesarias”, explicó.

El otro cargo que podría enfrentar la mujer identificada como Gaby ‘N’ es el de sustracción de la justicia, la cual debe tener como sustento una acusación, la cual aún no se formula por las autoridades capitalinas.

Agregó que, al intentar desaparecer del radar de las autoridades de la CDMX, la conductora recibiría la prisión preventiva justificada.

“Ella ya evadió lo que es la justicia. Si el impacto se hubiera dado ella de forma inmediata Sorilla brinda la atención a la persona agraviada, llama en este caso al 911 la atención médica. Estaríamos hablando de otra situación completamente diversa”, indicó el abogado en Al Mediodía con Solórzano.

Durante el programa, Daniel Vergara aseguró que Gaby ‘N’ también cometió una falta al Código Penal, al no brindar auxilio al motociclista que murió en el accidente ocurrido en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que alista una orden de aprehensión contra Gaby ‘N’, mujer que presuntamente atropelló y mató al motociclista Roberto Hernández .

“Tenemos ya la investigación avanzada, es muy importante que hoy en día está el sigilo todavía para que no pongamos en riesgo la investigación, pero sí decir que la tenemos en el radar y que tenemos avances“, respondió Alcalde Luján sobre la persona que conducía el auto involucrado.

Roberto Hernández ya fue sepultado por sus familiares y amigos. Durante el recorrido al panteón, el féretro fue acompañado por un grupo de motociclistas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR