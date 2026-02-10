Detienen en Oaxaca a Gaby ‘N’, acusada de atropellar y arrastrar a motociclista en Iztapalapa

Detienen en Oaxaca a Gaby "N", presunta responsable de atropellar y arrastrar por varios metros a un motociclista el 3 de enero.

Gaby “N”, acusada de atropellar y arrastrar por varios metros a un motociclista en Iztapalapa el 3 de enero, fue detenida en Oaxaca, en una operación que fue resultado de la coordinación entre autoridades estatales y capitalinas.

Así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual detalló que Gaby “N” fue localizada en el municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue aprehendida para ser trasladada de vuelta a la capital mexicana.

Gaby "N", detenida en Oaxaca, es señalada como presunta responsable de atropellar a ciclista en Iztapalapa. ı Foto: Redes Sociales/Especial

Lo anterior después de semanas de búsqueda en los que Gaby “N” cambiaba de domicilio para evadir su localización por parte de autoridades capitalinas y mexiquenses, según denunciaron familiares de la víctima en medios de comunicación.

A partir del análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales en mecánica y reconstrucción de hechos, así como labores de seguimiento técnico, se identificó a la persona que conducía el vehículo involucrado y acreditó su probable responsabilidad en los hechos Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México



Así, Gaby “N”, será trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en donde se determinará su situación jurídica.

Aprehendimos a una mujer identificada como Gaby “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, derivado de un hecho vial ocurrido el 3 de enero de 2026 en la alcaldía Iztapalapa.



Como resultado de la investigación, se acreditó que la víctima, quien… pic.twitter.com/FRrN1lU0Fq — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) February 10, 2026

La Fiscalía CDMX continuará informando conforme lo permitan las etapas del proceso, y reitera que los hechos que derivan en la pérdida de la vida se investigan con rigor y responsabilidad, hasta esclarecer plenamente lo ocurrido Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México



El pasado 3 de enero, se difundió en redes sociales un video en donde se aprecia cómo un vehículo atropella a un motociclista en las calles de Iztapalapa y lo arrastra por varios metros, lo que le provocó la muerte.

Posteriormente, la víctima fue identificada como Roberto Hernández, mientras que la presunta responsable fue exhibida en redes sociales, identificada como Gaby “N”.

Wendy Leyva, quien fue pareja de Roberto Hernández antes de su muerte, aseguró que sus familiares habían estado presionando a la Fiscalía capitalina para garantizar el avance de los resultados, toda vez que, acusó, Gaby “N” había estado evadiendo la justicia por varias semanas.

No veo lógico que ella, por su propio poder, pueda estarse escondiendo y cambiando de domicilio. Si te congelan las cuentas, ¿de dónde sale el dinero para vivir? Wendy Leva, en entrevista con Al Mediodía con Solórzano



