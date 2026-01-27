Teléfono de motociclista atropellado en Iztapalapa fue robado y vaciaron sus cuentas, denuncia su pareja

A Roberto Hernández, motociclista atropellado en Iztapalapa, le fue robado su celular después del incidente, desde donde, además, vaciaron sus cuentas bancarias, denunció quien fuera su pareja sentimental, Wendy Leyva.

En entrevista para Al mediodía con Solórzano, la pareja del motociclista que fue atropellado y arrastrado varios metros el 3 de enero, denunció el robo de los datos sensibles y el dinero de la víctima, lo cual, lamentó, añade complejidad a un caso que considera estancado.

Una persona le robó sus cosas, el teléfono y todo. Resulta que ya le vaciaron las cuentas. El teléfono ya lo pusieron a otro nombre, ya le hicieron portabilidad y todo Wendy Leyva, pareja de Roberto Hernández, en entrevista con Javier Solórzano



Leyva Ferrer aseguró que se conoce el nombre de la persona responsable de los movimientos que se hicieron desde el celular de Roberto, a quien identificaron con el nombre de Zaid.

Sin embargo, la pareja de la víctima lamentó que este dato se enmarca dentro de una investigación de la cual no se han visto avances.

“Nada” sabemos de la carpeta de investigación: pareja de biker atropellado

Cuestionada por Javier Solórzano sobre qué avances le ha reportado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) en la investigación por el caso de Roberto Hernández, Wendy aseguró que no saben “nada”, y que se ha avanzado “muy poco”.

Ahorita acabamos de salir de la alcaldía de una junta que tuvimos. Nos dicen que siguen trabajando, que siguen esperando diligencias y resultados de peritajes, y que en dos días volvemos a estar en comunicación para ver qué nos dicen de nuevo Wendy Leyva, pareja de Roberto Hernández, en entrevista con Javier Solórzano



[Hemos avanzado] muy, muy poco. Incluso lo que sabemos de los videos que salieron ayer, de que catearon la casa, nosotros nos enteramos por ustedes, por los medios. Aquí no nos han informado nada Wendy Leyva, pareja de Roberto Hernández, en entrevista con Javier Solórzano



Denuncia que presunta responsable está protegida

La denuncia de los escasos avances ocurre un día después de que se informara que autoridades del Estado de México efectuaran un cateo en un domicilio de Chimalhuacán con el objetivo de encontrar a Gabriela “N”, presunta responsable de los hechos. Sin embargo, no se localizó.

En su lugar, se encontró a una familiar de la prófuga, quien le aclaró a las autoridades que la presunta responsable sigue huyendo.

A propósito, Wendy Leyva cuestionó la capacidad de Gabriela “N” para huir en tan repetidas ocasiones, y sugirió que está protegida por “alguien con mucho poder económico o político”.

No veo lógico que ella, por su propio poder, pueda estarse escondiendo y cambiando de domicilio. Si te congelan las cuentas, ¿de dónde sale el dinero para vivir? Wendy Leyva, pareja de Roberto Hernández, en entrevista con Javier Solórzano



Finalmente, Wendy aseguró que, pese a las trabas y la falta de respuestas, los familiares de Roberto Hernández se seguirán presentando ante las autoridades. En este sentido, sugirió que el viernes espera información más clara.

Me preguntaban ayer: “¿Cómo te sientes?”. Mal, mal, mal, pero tengo que seguir, tengo que tener la fuerza para seguir adelante hasta que se haga justicia Wendy Leyva, pareja de Roberto Hernández, en entrevista con Javier Solórzano



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am