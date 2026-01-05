Exhiben en redes a Gaby Gómez Córdoba, presunta culpable de atropellar a motociclistas

Ella sería la mujer que arrastró a un motociclista en Iztapalapa

Un motociclista murió luego de ser atropellado y arrastrado por un vehículo particular en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. El hecho se registró en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, una de las vialidades con mayor tránsito vehicular de la zona.

De acuerdo con versiones de vecinos y primeros reportes, el motociclista fue impactado por un automóvil Honda color azul. Tras el choque, el conductor no se detuvo y continuó avanzando varios metros con la víctima, hasta finalmente abandonar el cuerpo y darse a la fuga, lo que generó conmoción entre testigos.

El caso rápidamente generó indignación debido a que no hubo intento de auxilio por parte del automovilista. Posteriormente, comenzó a circular en redes sociales un video del momento del impacto, lo que intensificó la exigencia de justicia y detonó una investigación tanto en plataformas digitales como por parte de las autoridades.

🚨 Tragedia en Iztapalapa 🚨

Un motociclista perdió la vida tras ser embestido y arrastrado por un automóvil en el cruce del Anillo Periférico y Eje 6 Sur. 😔 El conductor del Honda City azul huyó del lugar, dejando a la víctima mortalmente herida sobre el asfalto en la colonia… pic.twitter.com/JrSKfN0WFg — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 4, 2026

Exhiben a Gaby Gómez como presunta responsable

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales difundieron datos sobre la presunta responsable. De acuerdo con información compartida por múltiples cuentas, al rastrear las placas del vehículo, el automóvil estaría registrado a nombre de Gabriela Gómez Córdoba, quien presuntamente conducía la unidad al momento del atropello.

Según versiones difundidas por internautas, se trataría de una mujer de 43 años, con residencia en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde fue localizado un vehículo con características similares al involucrado en el siniestro.

No obstante, si bien ya se tiene identificado el vehículo, las placas y la persona a cuyo nombre está registrado, no existe certeza de que dicha persona fuera quien conducía el automóvil al momento de los hechos. Las investigaciones continúan para esclarecer responsabilidades.

