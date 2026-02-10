Así detuvieron a Gaby N en Oaxaca, mujer que atropelló a motociclista en Iztapalapa | FOTOS

Gaby "N", señalada como presunta responsable de atropellar a motociclista en Iztapalapa, fue detenida en Oaxaca.

Después de semanas de persecución y búsqueda, autoridades detuvieron en Oaxaca a Gaby “N”, acusada de ser quien presuntamente atropelló y arrastró por varios metros a un motociclista el 3 de enero en las calles de la alcaldía Iztapalapa, hechos que quedaron registrados en un video que circuló por redes sociales.

Familiares de la víctima, Roberto Hernández, habían acusado que Gaby “N” estaba evadiendo la justicia, al cambiarse constantemente de domicilio para que no fuera localizada. Así, autoridades de la Ciudad y el Estado de México realizaron varios cateos, ninguno de los cuales resultó en el hallazgo de la presunta responsable.

FGJ-CDMX informó detención de Gaby "N". ı Foto: FGJ-CDMX

Ahora, tras varias semanas de búsqueda, Gaby “N” fue finalmente localizada y detenida, pero no en la Ciudad de México, sino en Oaxaca. Esto es lo que se sabe de cómo fue la detención de la mujer, quien, un mes después de los hechos, enfrentará la justicia.

Difunden FOTOS de detención de Gaby “N”, acusada de atropellar a ‘biker’ en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió a la prensa una fotografía de la detención de Gaby “N”, la mañana del martes 10 de febrero.

En la fotografía aparece Gaby “N” con un suéter azul, un pants y una playera verde, y se aprecia que en el bolsillo de su sudadera carga una bolsa de plástico llena, aunque no se distingue con qué.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Gaby “N”, señalada por atropellar y arrastrar a un motociclista el pasado 3 de enero en Iztapalapa, fue detenida en Oaxaca tras un operativo coordinado entre autoridades estatales y de la Ciudad de México.https://t.co/7U0bm77Ejz #Iztapalapa #Justicia… pic.twitter.com/wKR8TtA4cu — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 10, 2026

La fotografía fue tomada en lo que parece ser un pequeño altar, presumiblemente en la calle al exterior del domicilio en donde se escondía.

Imágenes que circularon por otros medios de comunicación muestran a Gaby “N” durante la lectura de su orden de aprehensión, en medio de lo que parece ser una fiesta, pues hay globos y sillas. Los agentes le dicen a Gaby “N” que está imputada por homicidio calificado.

Esta es la orden de aprehensión contra Gaby Gómez:



Se escondió en una zona montañosa de San Mateo Río Hondo, @GobOax. Asumió que por estar en una vivienda en medio de la nada no la encontrarían.



Alguien la vio y avisó a agentes de la Fiscalía de Oaxaca. Ya duerme en prisión. pic.twitter.com/8w98v6MSnW — Antonio Nieto (@siete_letras) February 10, 2026

A propósito, el periodista Antonio Nieto difundió en sus redes sociales una copia de lo que, asegura, es la orden de aprehensión contra la mujer, que fue leída por los oficiales antes de su aprehensión.

Gaby “N” fue trasladada desde Oaxaca hasta la Ciudad de México, donde enfrentará un proceso por los hechos del 3 de enero.

Así encontraron a Gaby “N”

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, tras un análisis de los videos del accidente, que también fueron difundidos en redes, se acreditó la responsabilidad de la mujer y se solicitó orden de aprehensión.

Así, tras varias semanas, Gaby “N” fue localizada en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue aprehendida.

Familiares de la víctima, Roberto Hernández, denunciaron que la mujer ya llevaba tiempo evadiendo la justicia.

No veo lógico que ella, por su propio poder, pueda estarse escondiendo y cambiando de domicilio. Si te congelan las cuentas, ¿de dónde sale el dinero para vivir? Wendy Leyva, pareja del fallecido Roberto Hernández, en entrevista con Al Mediodía con Solórzano



